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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۳۰

احتمال خسارت به کشاورزان شرق اصفهان / روستاها خالی از سکنه می‌شود

احتمال خسارت به کشاورزان شرق اصفهان / روستاها خالی از سکنه می‌شود

اصفهان - خبرگزاری مهر:‌ رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان گفت: کشت غله کشاورزان اصفهانی در سال جاری در مقایسه با دو دهه گذشته بی‌نظیر بوده اما در صورتیکه آب به موقع به آن نرسد همه زحمات کشاورزان از بین رفته و با گذر زمان روستاها خالی از سکنه می شوند.

حسین محمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به اینکه کشت کشاورزان در پائیز سال جاری به موقع انجام شده و بارندگی و هوای مناسب اصفهان نیز به این عامل کمک موثری کرده است، افزود: در صورتی که آب به موقع به آن نرسد همه زحمات و هزینه ها و منابع آبهای سطحی و زیرزمینی که صرف کشت آن شده نابود خواهد شد.

وی با بیان اینکه اگر بارندگی مناسبی در هفته های آخر اسفند ماه جاری در اصفهان صورت نگیرد تمام محصولات کشاورزان از جمله غله آنها نیاز مبرم به آب پیدا خواهد کرد، تصریح کرد:‌ با توجه به کمبود منابع آبهای زیرزمینی نیازمند آب زاینده رود خواهیم بود.

محمد رضایی با اشاره به اینکه تاکنون اقدامات مثبتی از سوی استانداری اصفهان برای رسیدگی به کشاورزان انجام شده تاکید کرد: تا وقت نگذشته باید مسئولان استان تصمیم مناسبی برای تحویل آب به موقع به کشاورزان بگیرند زیرا با تأخیر در این مورد کشت مرغوب آنها از بین خواهد رفت و یا تولید مناسبی نخواهند داشت.

وی ادامه داد: پس از چند سال عدم کشت بدلیل خشکسالی و ندادن آب به کشاورزان، اکنون آنها این حق را دارند که با حقابه خود این کشت خوب و مناسب را به ثمر برسانند تا با برداشت آن در تابستان آینده قسمتی از بدهی‌های خود را به بانکها و دیگران پرداخت کنند تا وضعیت بد آنها به بدتر تبدیل نشود.

شهرداری اصفهان بندهای بستر زاینده رود را باز کند

محمدرضائی اظهار داشت: شهرداری اصفهان باید پیش از باز شدن آب برای کشاورزان آب بندهائی که در بستر زاینده رود ایجاد کرده را باز کند تا مانع حرکت آب نگردد زیرا این بندکشی‌ها غیرقانونی تلقی می‌شود.

محمدرضائی با اشاره به بارندگی ها افزود: خوشبختانه در سال زراعی جاری به لطف و عنایت خداوند متعال بارندگی خوبی در حوزه زاینده رود در شهرستان کوهرنگ داشته و تاکنون نزدیک به 950 میلیمتر بارندگی شده که نسبت به سال زراعی گذشته 47 درصد افزایش بارندگی را شاهد بوده ایم.

وی همچنین از مسئولان شرکت آب منطقه ای استان اصفهان نیز تقاضا کرد تا در ارائه آمارهای خود تناقض گوئی نداشته باشند و با کشاورزان صادق باشند زیرا وجود این تناقضات بیانگر دو حالت می‌تواند باشد یا اینکه آنان از علوم جدید و اطلاعات و آمار موجود در سایتهای هواشناسی اطلاعی ندارند.

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان همچنین از مسئولان اصفهانی خواست تا توجه لازم را نسبت به رسیدگی به وضعیت زاینده رود داشته باشند زیرا درغیر این صورت به زودی شاهد روستاهای خالی از سکنه و بدون مناطق سر سبز کشاورزی خواهیم بود.

محمدرضایی در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: ‌اگر آب مورد مطالبه کشاورزان به آنان داده نشود باید به فکر کار و درآمد دیگری برای آنها بود زیرا اکنون کشاورزان برای ادامه زندگی خود نیازمند تامین آب یا پیش بینی شغل دیگری بجای کشاورزی هستند.
کد مطلب 1047097

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