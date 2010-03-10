حسین محمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به اینکه کشت کشاورزان در پائیز سال جاری به موقع انجام شده و بارندگی و هوای مناسب اصفهان نیز به این عامل کمک موثری کرده است، افزود: در صورتی که آب به موقع به آن نرسد همه زحمات و هزینه ها و منابع آبهای سطحی و زیرزمینی که صرف کشت آن شده نابود خواهد شد.

وی با بیان اینکه اگر بارندگی مناسبی در هفته های آخر اسفند ماه جاری در اصفهان صورت نگیرد تمام محصولات کشاورزان از جمله غله آنها نیاز مبرم به آب پیدا خواهد کرد، تصریح کرد:‌ با توجه به کمبود منابع آبهای زیرزمینی نیازمند آب زاینده رود خواهیم بود.

محمد رضایی با اشاره به اینکه تاکنون اقدامات مثبتی از سوی استانداری اصفهان برای رسیدگی به کشاورزان انجام شده تاکید کرد: تا وقت نگذشته باید مسئولان استان تصمیم مناسبی برای تحویل آب به موقع به کشاورزان بگیرند زیرا با تأخیر در این مورد کشت مرغوب آنها از بین خواهد رفت و یا تولید مناسبی نخواهند داشت.

وی ادامه داد: پس از چند سال عدم کشت بدلیل خشکسالی و ندادن آب به کشاورزان، اکنون آنها این حق را دارند که با حقابه خود این کشت خوب و مناسب را به ثمر برسانند تا با برداشت آن در تابستان آینده قسمتی از بدهی‌های خود را به بانکها و دیگران پرداخت کنند تا وضعیت بد آنها به بدتر تبدیل نشود.

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