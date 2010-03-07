صدور 300 هزار کارت بستری بیماران در همدان

احمد رستنده در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه باید تمام مردم همدان تحت پوشش بیمه قرار گیرند، اظهار داشت: با توجه به افزایش آمار و مشکلات پیش آمده در این طرح، کارتهای بستری جمعآوری شدند و هماکنون توسط بیمه ایرانیان از صفر تا 100 درصد هزینههای درمان افراد ناتوان توسط دولت پرداخت میشود.
رستنده ضمن اشاره به صدور کارتهای بستری برای ناتوانهای پرداخت بیمه اضافه کرد: دولت پیش از موضوع بیمه ایرانیان مصوبهای مبنی بر صدور کارتهای بستری برای افراد ناتوان از پرداخت بیمه صادر کرده بود.
وی با تأکید لزوم بیمه شدن همه مردم گفت: هیچ فردی نباید بدون دفترچه بیمه باشد، مگر اینکه خود خواهان استفاده از امکانات بیمه نباشند.
رستنده افزود: طبق قانون بیمه تأمین اجتماعی، روستائیان و عشایر شهرهای زیر 20 هزار نفر و روستائیان باید بیمه شوند و کارگزاران باید پوشش بیمهای مناسب را ارائه دهند.
مدیرکل امور اجتماعی و شوراهای استانداری همدان اضافه کرد: چنانچه سازمانهای مردم نهاد قابل اعتماد، افراد ناتوان از پرداخت بیمه را معرفی کنند، استانداری موارد را پیگیری و برای رفع مشکل بیمه آنان اقدام میکند.
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