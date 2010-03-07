طرحهای آبخیزداری مازندران متناسب با اقلیم استان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی‌اکبر طاهایی ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری در روستای امره ساری با اشاره به اینکه توجه به منابع طبیعی، توجه به حیات انسان است، گفت: این استان سرشار از مواهب الهی همچون جنگل و مرتع بوده که باید به ‌نحو احسن از تجربیات اساتید و کارشناسان منابع طبیعی در جهت حفظ آب و خاک و جنگل استفاده کنیم.

وی افزود: در حال حاضر طرح‌های آبخیزداری این استان متناسب با شرایط اقلیمی نیست و باید سهم مناسب تری برای اجرای طرح‌های آبخیزداری این خطه لحاظ شود.

وی با تاکید بر لزوم نهادینه شدن کشت درخت و درختکاری در جامعه بیان داشت: تنها به روز درختکاری در ایام هفته منابع طبیعی اکتفا نکنیم بلکه همه روز ما باید روز درختکاری باشد.

استاندار مازندران همچنین از اراضی شیبدار استان به‌عنوان یکی از بهترین اراضی جنگلی یاد کرد و خاطرنشان ساخت: بارندگی این مناطق در فصول سال به ‌طور میانگین شش میلیمتر بوده و هم‌اکنون طبق آمار بیش از صد هزار اراضی شیبدار مناسب در استان وجود دارد.

نماینده ولی فقیه در مازندران نیز با بیان اینکه حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری صحیح از عرصه های منابع طبیعی جزء ماموریت اصلی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ا‌ست، گفت: طبیعت در واقع هویت و شناسنامه این استان است.

وی افزود: همه در جهت حفظ، احیاء، و حراست از این مواهب الهی تعهد شرعی و مسئولیت ملی داریم.

آیت الله نورالله طبرسی از منابع طبیعی به عنوان یکی از سرمایه های بسیار ارزشمند ملی یاد کرد و اظهار داشت: جنگل و مرتع یک امانت الهی نزد من و شماست و باید این امانت را به‌درستی برای آیندگان حفظ کنیم.

وی تصریح کرد: افرادی‌ که به‌ طور مستقیم و غیرمستقیم در جهت حفظ و احیاء منابع طبیعی فعالیت دارند، کارشان بسیار ارزشمند بوده و قابل تقدیر است.

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه جنگل درآمد نیست بلکه سرمایه است، بیان کرد: همه باید تلاش کنیم تا طبیعت، آراسته باشد و بتوانیم در سایه طبیعت ادامه حیات دهیم.