به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده کتاب درباره این اثر توضیح داد: این مجموعه شامل 15 داستان کوتاه است که عنوان کتاب از نام یکی از داستانها گرفته شده‌است.

ظریفه رویین گفت: داستانها موضوعی اجتماعی دارند و بیشتر شخصیتهای اصلی آن را خانمهای طبقه متوسط جامعه تشکیل می‌دهند.درونمایه این داستانها نیز دغدغه‌ها و آرزوهای این قشر از جامعه است.

وی افزود: "گنجشکها. سر خط" به زودی و در 102 صفحه از سوی انتشارات سوره مهر منتشر می‌شود و در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران نیز ارائه خواهد شد.

تاکنون از رویین بیش از ده عنوان اثر داستانی منتشر شده است که از میان آنها می‌توان به مجموعه داستان "فقط پنجره‌ها می‌دانند"، رمان "از اینجا تا بهار"، داستان بلند "باغ شیشه‌ای" و دو اثر در حوزه کودک با نامهای "نوه‌های ننه رعنا" و "گربه ستاره را خورد" اشاره کرد.

