کتاب ارتداد و آزادی به زبان مالایی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب ارتداد و آزادی که چاپ اول آن در سال 84 توسط گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به بازار کتاب عرضه شده است، پاسخی به شبهه مسئله ارتداد و توهین به مقدسات و رابطه این دو با حقوق بشر و آزادی بیان، عقیده و آزادی در تغییر مذهب است.

این کتاب از چهار فصل تشکیل شده است. در فصل اول به ارائه تعاریف و مفاهیم مربوط به ارتداد پرداخته شده است. در فصل دوم با عنوان « ارتداد فکری و نظری» یکی از اساسی‌ترین پرسشها در زمینه ارتداد مورد بررسی قرار گرفته است؛ یعنی بررسی این پرسش که آیا صرف شک در ضروری دین، موجب تحقق ارتداد است؟ و نیز انکار ضروری دین، در صورتی که مبتنی بر یک پایۀ فکری و استدلال – اگرچه در واقع و یا به عقیدۀ برخی، استدلال نادرست- باشد مانند آنچه که در آثار برخی از اهل فکر و فلاسفه مشاهده می‌شود، آیا چنین انکاری موجب ارتداد است یا خیر؟

فصل سوم به اجرای مجازات ارتداد و توهین به مقدسات اختصاص یافته است. در آخرین فصل نیز به فلسفه ارتداد و توهین به مقدسات پرداخته شده است.