جواد آرین منش در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این پیشنهاد روز گذشته در کمیسیون تلفیق بودجه سال 89 مطرح شد ولی با موافقت اعضای کمیسیون مواجه نشد و رای نیاورد.

وی افزود: اصولاً در فصل بودجه پیشنهادهای زیادی مطرح می‌شود که این مورد هم یکی از آنهاست اما نکته اینجاست که باید این قبیل پیشنهادها با نظرات کارشناسی همراه باشد و تمامی ابعاد و جوانب کار بررسی شود و دید آیا با این پیشنهادها اهداف مورد نظر طراحان و نیز قانونی را که استقلال نهاد کتابخانه‌های عمومی را موجب شده محقق می‌کند یا خیر.

نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن تاکید بر غیردولتی بودن نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در عین حال اضافه کرد: البته باید مشخص شود این نهاد عمومی غیر دولتی چه بخشی از بودجه‌ای را خودش و چه بخشی از آن را دولت تامین می‌کند.

آرین‌منش گفت: آنچه مسلم است بر اساس اولویتهای قانون برنامه چهارم توسعه بار دولت باید کمتر شود و تصدیگری آن کاهش یابد لذا الحاق کتابخانه‌های عمومی به وزارت ارشاد با روح قانون منافات دارد.

بر اساس قانون مصوب سال 1382 مجلس شورای اسلامی، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور یک نهاد عمومی و غیر دولتی است که زیر نظر هیئت امنایی متشکل از وزیر ارشاد (به عنوان رییس هیئت امنا)، رئیس شورای عالی استانها و معاون ذیربط از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، یک عضو از کمیسیون فرهنگی مجلس، رئیس کتابخانه ملی و پنج نفر از صاحبنظران و شخصیتهای علمی، فرهنگی کشور که حداقل دو نفر آنان را بانوان تشکیل دهند فعالیت می‌کند.

فراهم کردن محیط مساعد برای دسترسی آسان اقشار جامعه به منابع مکتوب، گسترش روابط و مبادلات فرهنگی بین کتابخانه‌های عمومی داخل و خارج از کشور، ایجاد و تقویت عادت به مطالعه و خواندن در جامعه از جمله اهداف این نهاد است.