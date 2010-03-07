  1. استانها
  2. گیلان
۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۵۵

دانشجویان گیلانی رتبه های برتر مسابقات قرآنی منطقه سه کشور را کسب کردند

دانشجویان گیلانی رتبه های برتر مسابقات قرآنی منطقه سه کشور را کسب کردند

رشت - خبرگزاری مهر: دانشجویان دانشگاه گیلان رتبه های برتر بیست و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم منطقه سه کشور را کسب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در این مسابقات 18 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه گیلان که در مسابقات دانشگاهی رتبه های اول تا سوم را در رشته های ترتیل، قرائت، حفظ 5، 10 و 20 جزء کسب کرده بودند، مشارکت داشتند.

از بین این تعداد  دانشجو "مرتضی خدابخشی پور" و "  صدیقه شعبانی " در رشته قرائت به ترتیب مقام دوم و سوم و " سمانه سادات خان دوستی " و " محسن حسین خواه " در رشته حفظ 20 جزء به ترتیب مقام سوم و چهارم را از آن خود کردند.

بیست و پنجمین دوره مسابقات منطقه ای قرآن کریم دانشجویان منطقه سه کشور اسفند ماه سال جاری در دانشگاه سمنان برگزار شد.

کد مطلب 1047107

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها