دانشجویان گیلانی رتبه های برتر مسابقات قرآنی منطقه سه کشور را کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در این مسابقات 18 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه گیلان که در مسابقات دانشگاهی رتبه های اول تا سوم را در رشته های ترتیل، قرائت، حفظ 5، 10 و 20 جزء کسب کرده بودند، مشارکت داشتند.

از بین این تعداد دانشجو "مرتضی خدابخشی پور" و " صدیقه شعبانی " در رشته قرائت به ترتیب مقام دوم و سوم و " سمانه سادات خان دوستی " و " محسن حسین خواه " در رشته حفظ 20 جزء به ترتیب مقام سوم و چهارم را از آن خود کردند.

بیست و پنجمین دوره مسابقات منطقه ای قرآن کریم دانشجویان منطقه سه کشور اسفند ماه سال جاری در دانشگاه سمنان برگزار شد.