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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۲۷

فیلمبرداری"برف روی شیروانی داغ" به پایان راه نزدیک می‌شود

فیلمبرداری"برف روی شیروانی داغ" به پایان راه نزدیک می‌شود

فیلمبرداری فیلم سینمایی"برف روی شیروانی داغ" به کارگردانی محمدهادی کریمی به زودی به پایان می‌رسد.

خاطره اسدی بازیگر این فیلم به خبرنگار مهر گفت: مدتی است که مشغول بازی در فیلم سینمایی"برف روی شیروانی داغ" به کارگردانی محمد هادی کریمی هستم که تقریبا آخرین روزهای فیلمبرداری را سپری می‌کند.

وی افزود: در فیلم" برف روی شیروانی داغ" در نقش پریچهر بازی می‌کنم  و با بازیگرانی چون شهاب حسینی، آناهیتا نعمتی، کورش تهامی، هنگامه قاضیانی، امیر حسین آرمان وفرخ نعمتی همکاری دارم.

"برف روی شیروانی داغ" سومین فیلم بلند سینمایی محمدهادی کریمی بعد از"غیرمنتظره" و "امشب شب مهتابه"  است که علی لدنی تهیه‌کنندگی آن را برعهده‌دارد.

فیلمنامه این فیلم را خودکریمی نوشته است و  حسن کریمی :مدیر فیلمبرداری، آیدین ظریف :طراح صحنه و لباس، ایمان امیدواری: طراح گریم، بابک اردلان :صدابردار، بهمن گودرزی :مدیر تولید، یدا... زبردست مقدم : مدیر تدارکات  آن هستند.

کد مطلب 1047108

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