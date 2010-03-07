خاطره اسدی بازیگر این فیلم به خبرنگار مهر گفت: مدتی است که مشغول بازی در فیلم سینمایی"برف روی شیروانی داغ" به کارگردانی محمد هادی کریمی هستم که تقریبا آخرین روزهای فیلمبرداری را سپری می‌کند.

وی افزود: در فیلم" برف روی شیروانی داغ" در نقش پریچهر بازی می‌کنم و با بازیگرانی چون شهاب حسینی، آناهیتا نعمتی، کورش تهامی، هنگامه قاضیانی، امیر حسین آرمان وفرخ نعمتی همکاری دارم.

"برف روی شیروانی داغ" سومین فیلم بلند سینمایی محمدهادی کریمی بعد از"غیرمنتظره" و "امشب شب مهتابه" است که علی لدنی تهیه‌کنندگی آن را برعهده‌دارد.

فیلمنامه این فیلم را خودکریمی نوشته است و حسن کریمی :مدیر فیلمبرداری، آیدین ظریف :طراح صحنه و لباس، ایمان امیدواری: طراح گریم، بابک اردلان :صدابردار، بهمن گودرزی :مدیر تولید، یدا... زبردست مقدم : مدیر تدارکات آن هستند.

