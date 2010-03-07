انجمن روزنامه نگاران مسلمان بازداشت خبرنگار ایرانی در ایتالیا را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این بیانیه به این شرح است : با کمال تاسف با خبر شدیم که یکی از همکاران رسانه ای ما به نام حمید معصومی نژاد، از سوی دولت ایتالیا به اتهام مضحک قاچاق اسلحه به ایران بازداشت شده است.

اتهامی که هر کس به محض شنیدن آن پی به بی پایه و اساس بودن آن می برد. متاسفانه دولت ایتالیا وارد بازی سراسر باختی شده است که عاقبتی جز رسوایی برای دولتمردان این کشور و همپیمانان خارجی اش نخواهد داشت.

این اقدام را می توان آن را جزو پس لرزه های رسوایی "دوبی گیت" که در آن دست دولت های غربی در ترور و به شهادت رساندن یکی از رهبران جنبش مقاومت فلسطین (حماس) رو شد و نیز اعتراف عبدالمالک ریگی به عنوان بن لادن شماره 2 منطقه به ارتباط و حمایت همه جانبه دولت ها و مقامات آمریکایی و اروپایی از وی، نامید.

غربی های مدعی دفاع از حقوق بشر و مبارزه با تروریسم، برای سرپوش گذاردن بر رسوایی های خود در حمایت پیدا و پنهان از پدیده شوم تروریست و باور پذیر کردن دروغ های خود در خصوص برنامه صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی، نفهمیدند که مبانی آنچه که خود مدعی آن بوده اند را زیر پا و با به بند کشیدن خبرنگاری که از گفتن حقیقت حتی اگر بر علیه کشور میزبانش باشد ابایی ندارد، خود را ناقض اطلاع رسانی آزاد و شفاف معرفی کرده اند.

سردمداران دنیای غرب و صهیونیست ها بدانند که سلاح معصومی نژاد همچون دیگر اصحاب متعهد عرصه رسانه ایران اسلامی، همانا قلم و منطقه پشتوانه آن آگاهی و بیداری انسانها است که ملت ایران پس از انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) خود صادر کننده آن به ملت های آزاده دنیا است.

انجمن روزنامه نگاران مسلمان، ضمن محکوم کردن بازداشت حمید معصومی نژاد از سوی دولت ایتالیا و ایراد برخی اتهامات واهی به وی، خواستار آزادی فوری وی و عذرخواهی رسمی دلت ایتالیا از این اقدام شرم آور است.

انجمن روزنامه نگاران مسلمان همچنین سکوت مجامع غربی مدعی دفاع از حقوق خبرنگاران و نیز سایر مجامع بین المللی در برابر به بند کشیدن یک خبرنگار ایرانی را محکوم کرده و خواستار موضع گیری صریح دبیر کل سازمان ملل در برابر نقض آشکار قوانین بین المللی می باشد.

در پایان از مسئولان دیپلماسی خارجی کشورمان می خواهیم که از تمامی ظرفیت دیپلماسی خارجی کشورمان استفاده کرده و با تعیین ضرب العجل برای دولت ایتالیا و نیز شکایت به مجامع بین المللی موجب شود تا علاوه بر عذرخواهی رسمی این کشور دیگر هیچ یک از کشورهای غربی جرات انجام چنین رفتاری را به خود ندهند.