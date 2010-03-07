آغاز شمارش آرای عراقیهای مقیم خارج/ اخذ رای تا ساعت 17 ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق در بیانیه ای با اشاره به اهتمام ناظران بین المللی به انتخابات پارلمانی این کشور، اعلام کرد : شمارش آرای عراقی های مقیم خارج از روز پنجشنبه آتی آغاز خواهد شد.

این در حالی است که عراقی های مقیم خارج امروز نیز فرصت دارند در انتخابات پارلمانی شرکت کنند.

رای گیری از عراقی های مقیم خارج از روز جمعه گذشته آغاز شده است تا امشب نیز در حوزه های اخذ رای خارج از عراق ادامه دارد.

از سوی دیگر، کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد، اخذ رای از مردم عراق در 18 استان این کشور تا ساعت 17 ادامه دارد. البته درباره اینکه این مدت تمدید شود یا اینکه انتخابات در این ساعت پایان یابد، تاکنون خبری منتشر نشده است.

دومین دوره انتخابات پارلمانی عراق پس از سرنگونی رژیم بعث، از صبح امروز در عراق آغاز شده است و اخذ رای از شرکت کنندگان همچنان ادامه دارد.

این انتخابات تحت تدابیر امنیتی شدید در حال برگزاری است.