" غول" در حضور مارکز جایزه برد

به گزارش مهراز هالیوود ریپورتر پنجاهمین دوره جشنواره فیلم کارتاژ دیشب به پایان رسید و فیلم اروگوئه ای "غول" جوایز بهترین فیلم ، کارگردانی ،فیلمنامه ،بازیگر مرد و جایزه ویژه منتقدان را دریافت کرد.



"غول" داستان یک نگهبان سنگین وزن سوپرمارکت را روایت می کند که به همکار نظافتچی خود علاقه مند می شود.این فیلم که نخستین تجربه کارگردانی آدریان بینیز است سال گذشته خرس نقره ای و دو جایزه جنبی جشنواره برلین را نیز به خود اختصاص داده بود.



درجشنواره فیلم کارتاژ که از 25 فوریه آغاز شده بود فیلم آرژانتینی "راز درون چشم هایشان" نیزحضور داشت .این فیلم که در فهرست نامزد های جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان نیز قرار دارد در کمال تعجب بدون دریافت هیچ جایزه ای جشنواره را ترک کرد.



فیلم "سفر های باد" به کارگردانی سیرو گوئرا به عنوان بهترین فیلم کلمبیایی جشنواره برگزیده شد.در حالی که جایزه ویژه هیئت داوران این بخش به فیلم " تصاویری از دریای دروغ" ساخته کارلوس گاویریا تعلق گرفت.



جشنواره فیلم کارتاژ کلمبیا قدیمی ترین جشنواره بین المللی فیلم آمریکای جنوبی به شمار می رود.گابریل گارسیا مارکز نویسنده نامدار کلمبیایی و برنده جایزه نوبل ادبیات مهمان ویژه این دوره از جشنواره بود و اقتباسی سینمایی از رمان "از عشق و دیگر شیاطین" مارکز در این جشنواره به نمایش در آمد.



کد مطلب 1047111