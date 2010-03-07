فعالیت سه هزار سازمان مردم نهاد در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، مهدی شریفی بعد از ظهر یکشنیه در حاشیه گردهمایی کارشناسان مسئول سازمانهای مردم نهاد سراسر کشور در جمع خبرنگاران افزود: البته این آمار تقریبی است و سرشماری دقیق این سمن ها هم اکنون در دست انجام است .

وی با اشاره به حضور سمن ها در توسعه کشور، اظهار داشت: با توجه به قالبیتهای وی‍ژه سمن ‌ها که مستقل، غیرانتفاعی و کاملا تخصصی هستند، می توان زمینه تمامی فعالیت ها به غیر از سیاست و اقتصاد را در آن فراهم کرد.

مدیر کل سازمان ‌های مردم نهاد وزارت کشور گفت: به همین لحاظ و با در نظر گرفتن این قابلیت در سال‌ های اخیر شاهد حضور چشمگیر فرهیختگان و نخبگان کشور در این گونه سازمان ها بوده ایم.

شریفی افزود: این سازمان‌ ها با برخورداری از تخصص‌ های لازم در بخش ‌های مختلف اجتماعی از جمله آسیب ‌های اجتماعی، زمینه مناسبی را برای کاهش این آسیب ‌ها و ساماندهی امور اجتماعی را در جامعه فراهم کرده ‌اند.

وی با بیان اینکه به دنیال ایجاد متولی برای این سازمان های هستیم، گفت: در صورت تصویب مجلس وزارت کشور متولی سازمان‌ های مردم نهاد می شود که این امر علاوه بر ساماندهی این سازمان ها با تعیین امتیازاتی موجب تقویت آنان نیز خواهیم شد.

مدیرکل سازمان‌های مردم نهاد وزارت کشور با بیان این که حضور این سازمان در کنار دستگاه های دولتی برای مدیران کشور به اثبات رسیده است، گفت: در صدد هستیم در بودجه سال آینده اعتبارات خوبی برای اختصاص یارانه به این سازمان ‌ها در نظر گرفته شود.