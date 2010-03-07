فرهاد پورغلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: در فوتبال شکست و ناکامی طبیعی است. متاسفانه ما طی چند هفته گذشته با مشکل مصدومیت بازیکنان تاثیرگذار خود مواجه شده‌ایم. این مشکل از بازی با استیل آذین گریبانگیر تیم ما شده و متاسفانه هنوز برطرف نشده است. در آن بازی سه بازیکن اصلی خود را در اختیار نداشتیم و با اینکه میزبان استیل آذین بودیم در نهایت مغلوب این تیم شدیم.

وی در ادامه برخی تصمیمات داوری را عامل ناکامی تیمش در دیدار با ابومسلم مشهد عنوان کرد و گفت: داور در آن بازی با اخطارهایی که بازیکنان تیم ملوان داد، برای تیم مل مشکل ساز شد. او بی جهت آلن باسیج را اخراج کرد و به سعید سالارزاده اخطار داد و باعث شد این دو بازیکن تاثیرگذار را هم در دیدار با پرسپولیس در اختیار نداشته باشیم.

سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی همچنین ابراز امیدواری کرد پژمان نوری این تیم را در دیدار با پرسپولیس همراهی کند و در خصوص وضعیت جلال رافخایی گفت: در مورد رافخایی بعد از تمرین امروز تصمیم گیری می شود. هنوز مشخص نیست او به بازی با پرسپولیس می رسد یا خیر.

پورغلامی در خاتمه تصریح کرد: ما در بازی با پرسپولیس میزبان هستیم و بعد از دو هفته نتیجه نگرفتن در این بازی به دنبال حداکثر امتیاز خواهیم بود. علی دایی در تیم پرسپولیس تحول خوبی ایجاد کرده اما با وجود احترامی که برای او و تیم پرسپولیس قائلیم در این بازی به دنبال پیروزی خواهیم بود چرا که به سه امتیاز این بازی نیاز مبرم داریم.