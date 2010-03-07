71 درصد پرونده های مراکز مشاوره کلانتریهای کرمان به مصالحه ختم شده است

سرهنگ علیرضا پریور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در 11 ماه ابتدایی سال جاری سه هزار و 370 پرونده در مراکز مشاوره نیروی انتظامی در کرمان تشکیل شده است که از این تعداد طبق آمار موجود 71 درصد به مصالحه ختم شده است.

وی افزود: در این مراکز مشاوره تخصصی به افراد صورت می گیرد که در صورت عدم مصالحه به مراکز قضایی معرفی می شوند.

سرهنگ پریور خاطرنشان کرد: فرماندهی نیروی انتظامی کرمان دارای دو مرکز مشاوره در سطح کرمان است و هشت کلانتری کرمان نیز مجهز به دفاتر مشاوره هستند.

وی عنوان کرد: مهمترین موضاعات این پرونده ها شامل مسائل خانوادگی، حقوقی، زناشویی و تربیتی هستند.

معاون اجتماعی نبروی انتظامی کرمان اظهار داشت: این مرکز کار تخصصی مشاوره ای را به عنوان ارائه خدمات به عموم مردم فارغ از بحث پرونده های قضایی و غیرقضایی در دستور کار دارد.

وی توسعه دفاتر مشاوره و مددکاری در کلیه کلانتریها ی سطح استان، ایجاد پایگاه مشاوره در سطح شهر کرمان و بالا بردن و به روز کردن سطح علمی مشاوران را از اهم اقدامات در دست انجام برشمرد.