وحدت در جامعه باید تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام نورالله ولی‌نژاد ظهر یکشنبه در دیدار با کارکنان این اداره کل گفت: همه کارکنان دولت در هر پست و مقامی و با انگیزه های معنوی باید در خدمت ولی نعمتان این نظام باشند.

وی ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، استکبارستیزی و مبارزه با نظام سلطه در صحنه های بین المللی، حمایت از مظلومان و مبارزه با فقر را از مهمترین اهداف تشکیل نظام جمهوری اسلامی خواند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان بیان داشت: این نهاد با هدف تعمیق باورهای دینی جوانان و دیندار کردن خانواده های جوان و مقابله با تهدیدات دشمنان به اجرای برنامه های فرهنگی می پردازد.

وی خاطرنشان کرد: دشمنان همواره از کوچک ترین اختلاف میان مسلمانان برای رسیدن به مقاصد و اهداف خود سوءاستفاده می کنند و در این راستا مسلمانان جهان باید وحدت خود را در زمینه های عملی، گفتاری، فرهنگی و جهتگیری های سیاسی و بین المللی تقویت کنند.