به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام میرمعزی رئیس پژوهشکده نظامهای اسلامی که دبیر علمی این همایش محسوب می‌شود گفت: وقتی در ابتدای سال مقام معظم رهبری امسال را به عنوان سال شروع اصلاح الگوی مصرف در جامعه اعلام کردند، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصمیم گرفت در رابطه با اصلاح الگوی مصرف، حرکت علمی شایسته‌ای را آغاز کند. در این راستا به پژوهشکده نظام‌های اسلامی ابلاغ شد که این پژوهشکده باید اصلاح الگوی مصرف را از چهار نگاه اقتصادی، سیاسی،‌ حقوقی و اخلاقی بررسی کند.

وی افزود: همایشی که در پیش داریم، مقدمات آن با دقت پشت سر گذاشته شده است و فکر می‌کنیم از جهت محتوایی و علمی در سطح بالایی برگزار خواهد شد و امیدواریم از طریق آن بتوانیم نقاط کور این بحث و دیدگاه‌ها و رویکرد‌های مختلف را روشن کنیم و از جهت علمی قدمی در این راه برداشته باشیم.