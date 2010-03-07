اعزام زنان باردار روستایی آذربایجان شرقی توسط بالگرد به مراکز درمانی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ‌احمد علیرضا بیگی ظهر یکشنبه در نشست شورای سلامت آذربایجان شرقی گفت: بر اساس مصوبه این نشست،‌ هلال احمر آذربایجان شرقی مکلف شد در مواقع مورد درخواست فرمانداران و بخشداران استان،‌ بالگردهای امدادی خود را برای انتقال زنان باردار ساکن در مناطق صعب العبور روستایی به مراکز درمانی منطقه اعزام کند.

وی گفت: فلسفه تشکیل امداد هوایی در هلال احمر، نجات جان انسان ها است و بنابراین باید ترتیبی در آذربایجان شرقی اتخاذ شود تا در صورت نیاز به انتقال زنان باردار ساکن در مناطق روستایی، بالگردهای این جمعیت مورد استفاده قرار گرفته و از تلف شدن جان انسانی جلوگیری گردد.

به گفته استاندار آذربایجان شرقی،‌ جزئیات مربوط به چگونگی اعزام بالگرد به ماموریت های یادشده در نشست های مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی با مسئولان دستگا ههای ذیصلاح تعیین خواهد شد.

وی همچنین از مرکز بهداشت آذربایجان شرقی خواست مشخصات روستاهای فاقد امکانات مخابراتی استان را در اسرع وقت به دفتر امورشهری و روستایی استانداری اعلام نماید تا اقدامات لازم با هدف کاهش مرگ و میر زنان باردار ساکن در این مناطق صورت گیرد.

بیگی، افزود: با توجه به هزینه فراوان صورت گرفته توسط دانشگاه علوم پزشکی برای مقابله با بیماری آنفلوآنزای نوع"آ" این دانشگاه برای برخورداری از کمک های مالی از منابع استانی باید ریز هزینه ها و نیز درخواست خود را به استانداری اعلام و منتظر تصمیم گیری در این زمینه باشد.

وی با تاکید بر استفاده بهینه از ظرفیت رسانه ملی و نیز پتانسیل های آموزش و پرورش در آموزش شهروندان برای دفع اصولی زباله،‌ بیان کرد: کمیته امحای سگ های ولگرد در آذربایجان شرقی نیز باید جدیت را در انجام وظایف خود مورد توجه قرار دهند تا زمینه انتشار بیماری هایی مانند هاری ریشه کن شود.

بیگی گفت: طبق مصوبه شورای سلامت آذربایجان شرقی مقرر شد همزمان با هفته سلامت در نیمه فروردین سال آینده، زباله های پراکنده در پیرامون مراکز سکونتی روستایی و شهری استان با همکاری دستگاه های مختلف به ویژه بخشداری ها، جمع آوری و به صورت اصولی دفن شود.

به گفته استاندار آذربایجان شرقی در جریان نشست اخیر شورای سلامت استان، با کلیات طرح "ابتکار جامعه محور" موسوم به سی بی آی ( CBI ) که به مناسبت شعار سال آینده با عنوان شهرنشینی و سلامت تدوین شده، موافقت و مقرر گردید دانشگاه علوم پزشکی تبریز انتظارات خود از دستگاه های اداری را برای اجرایی شدن این طرح اعلام کند.

بیگی اظهار داشت: شورای سلامت و امنیت غذایی رسالت بزرگی برای مصون سازی جامعه در برابر ابتلای افراد به آسیب های مختلف را برعهده دارد و باید نهایت تلاش خود را در این زمینه بکارگیرد.

وی همچنین تلاش های دانشگاه علوم پزشکی تبریز و سایر دستگاه های اجرایی آذربایجان شرقی در مقابله با ابتلای شهروندان به ویروس بیماری آنفلوآنزای نوع"آ" را قابل تقدیر دانست و گفت: رتبه آذربایجان شرقی در مرگ و میر مبتلایان به این ویروس با داشتن فقط شش کشته،‌ بسیار پائین بوده است.