رابطه کیفیت و قیمت باید منطقی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان روز یکشنبه در گردهمایی علمی "نهضت کاهش قیمت تمام شده" که در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی برگزار شد، فلسفه حضور دربازارهای تجاری را رعایت اصل رقابت برشمرد و گفت : در این اصل دو نکته قیمت پایین و کیفیت بالا باید رعایت شود.

وی افزود : درمقایسه کالاهای ساخت داخل با کالاهای مشابه خارجی ، باید همسنگ سازی شرایط کیفی در نظر گرفته شده و فرهنگ سازی درستی صورت بگیرد تا راه را به غلط نرویم.

وزیر صنایع و معادن اضافه کرد : در کشورهایی که اقتصادشان بر مبنای تولید بنا شده ، رعایت کیفیت در واردات یک اصل است و این همان اشکال بزرگی است که ما در اقتصاد کشور با آن روبرو هستیم و ضرر آن هم نصیب تولید کننده و هم مصرف کننده می شود.

وی افزود: حفظ منابع طبیعی کشوراز جمله انرژی از موضوعاتی است که کمتر به آن پرداخته شده و زمانی که قیمت تمام شده هیچ شاخص و کنترلی ندارد مصرف مواد اولیه افزایش می یابد و این به معنای اتلاف مواد اولیه و منابع طبیعی کشوراست.

محرابیان با اشاره به رشد آمار صادرات محصولات صنعتی و معدنی در سال های اخیر تصریح کرد : امسال نسبت صادرات محصولات صنعتی و معدنی به کل صادرات غیرنفتی به بالای 85 درصد رسیده است که نشان از رشد فزاینده تولید دارد و از طرفی میزان خام فروشی و صادرات در حوزه معدن به شدت کاهش یافته اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.

وزیر صنایع و معادن با ضروری دانستن اجرای طرح هدفمندی یارانه ها گفت : اکنون در مقطعی قرار گرفته ایم که باید یارانه های تولید و انرژی به طور هدفمند تقسیم شود.

وی تاکید کرد : کل فرآیندهای تولید تا توزیع باید اصلاح شود تا بهینه سازی مصرف انرژی تاثیر خود را بگذارد و قیمت تمام شده کالاهای تولیدی نیز به تبع آن کاهش یابد.

محرابیان کاهش قیمت تمام شده را از اهداف تولید برشمرد و اضافه کرد : باید پیشرفته ترین ابزارها ، نرم افزارها و فناوری در جهت کاهش قیمت تمام شده استفاده شود و در این راه باید از آخرین متدها و روش ها و مشاورین امر استفاده مطلوب به عمل آید.

وی همچنین صنعتی سازی تولید را باعث بالا رفتن کیفیت ، رقابت پذیری بیشتر و کاهش قیمت تمام شده عنوان کرد.