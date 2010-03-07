آمادگی برای ایجاد تشکلهای مردمی اشتغالزا

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی امروز در جلسه مشترک با مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت و مسئولین دفاتر کارآفرینی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور جهت امضای یک تفاهم نامه همکاری، گفت: از طریق تعاون می توان بسترکارآفرینی را برای دانشجویان علوم پزشکی فراهم کرد.

وزیر تعاون با بیان اینکه تعاونیها می توانند با استفاده از فضاهای کارآفرینی در بخش علوم پزشکی و نظام پرستاری، توانمندیهای جدید را در جریان کسب و کار به کار گیرند، اظهار داشت: تجربه‌ حضور در جریان اقتصاد برای بسیاری از مردم در قبل از انقلاب وجود نداشته است.

عباسی ادامه داد: در حال حاضر شرایط حضور مردم در عرصه های مختلف اقتصادی و کسب و کار فراهم شده است و وزارت تعاون آمادگی دارد تا با حمایت از تشکلهای مردمی در بحث اشتغال اقدام کند.

وی افزود: طی این نشست مشترک در نظر داریم تا راههای حضور افراد علاقه‌ مند در عرصه‌ سلامت را برای عملی شدن ایده ها و زمینه های پژوهشی بررسی کنیم. با استفاده از ظرفیتهای تعاونیها می توان افکار در بخش کسب و کار را به فعل تبدیل کرد و از این طریق بستر کارآفرینی را برای دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی، نظام پرستاری و خدمات بهداشتی و درمانی فراهم کرد.

وزیر تعاون خاطر نشان کرد که با امضای این تفاهم نامه بسترهای کارآفرینی جدیدی در عرصه سلامت از مسیر تعاون ایجاد شود.

وزیر بهداشت: واگذاری امور وزارت بهداشت به تعاونیهای بهداشتی

همچنین در ادامه مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت نیز با اعلام وجود 120هزار دانشجو و 12 هزار استاد در دانشگاههای علوم پزشکی کشور، گفت: وزارت بهداشت آمادگی دارد تا بسیاری از امور مربوط به خود را به تعاونیهای بهداشتی واگذار کند و از تجارب و اقدامات وزارت تعاون در راه واگذاری امور خود به مردم بهره می گیرد.

وحید دستجردی با اشاره به استفاده از رهنمودهای وزارت تعاون در جلسات دولت، اظهار داشت: قانون اساسی مزین به نام تعاون است و یکی از ارکان سیستم اقتصادی کشور نیز بر پایه تعاون بنا نهاده شده است.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه این وزارتخانه به دنبال توسعه خدمات خود در نقاط محروم کشور است، افزود: برای نیل به این هدف می توانیم از توانمندیها و پتانسیل وزارت تعاون بهره‌ مند شویم.

وی وجود کارکنان، پرستاران و 18 هزار خانه‌ بهداشت در سراسر کشور را نشان از وجود اشتغال بالا در این بخش دانست و بیان داشت: با توجه به محدودیتهای نظام اداری کشور، می توان از خدمات بخش تعاون در ارائه آموزشهای مناسب استفاده کرد.

وحید دستجردی اجرای طرح گردشگری سلامت را از دیگر طرحهای وزارتخانه‌ متبوعش اعلام و گفت: با اجرای این طرح می ‌توانیم دانش و خدمات ارتقاء یافته خود را در زمینه‌ های بهداشتی و سلامتی و در راستای ایجاد اشتغال منتقل کنیم.