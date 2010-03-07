12 دستگاه خودرو و دو فروند شناور حامل کالای قاچاق در هرمزگان توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، اصغر قطب زاده ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام نتایج طرح تشدید مقابله با مواد محترقه در هرمزگان گفت: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان و عوامل پلیس آگاهی شهرستان با استفاده از حداکثر امکانات دومین مرحله طرح تشدید مقابله با ورود مواد مخدر را در سطح استان به مدت چهار روز اجرا کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان هرمزگان افزود: مأموران در اجرای این طرح ضمن کنترل 17 محور مواصلاتی در مجموع 12 دستگاه خودرو و دو فروند شناور حامل کالای قاچاق را شناسایی و توقیف و 33 نفر عوامل قاچاق را دستگیر کردند.

قطب‌زاده خاطرنشان کرد: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در بازرسی از خودرو و شناورها در مجموع 250 کارتن انواع کفش، 16 هزار و 524 انواع البسه و پوشاک، هزار و 749 دستگاه گوشی موبایل در انواع مختلف، 34 دستگاه تجهیزات ماهواره، هزار و 223 کیلو پودر بدن سازی، 25 هزار و 920 کپسول بدن سازی، 389 هزار و 600 نخ سیگار، 120 تن آهن آلات، 22 هزار و 960 لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان هرمزگان دیگر کشفیات طرح عملیاتی مبارزه با مواد محترقه در استان را کشف هزار و 114 قلم لوازم آرایشی، 60 تخته پتو، 100 عدد دی وی دی، 10 دستگاه چرخ گوشت، 30 دستگاه اتوبخار، 50 دستگاه موزر و 17 هزار و 900 حلقه سی دی خام برشمرد.