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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۴۳

آیینهای نوروزی ارس در جشنواره ثبت جهانی نوروز معرفی می شوند

آیینهای نوروزی ارس در جشنواره ثبت جهانی نوروز معرفی می شوند

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد ارس گفت: آیینها و سنن نوروزی و میراث فرهنگی منطقه آزاد ارس در جشنواره ثبت جهانی نوروز که 16 تا 21 اسفندماه در تهران برگزار می شود، به نمایش در می آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد اسماعیلی با بیان این خبر افزود: سازمان منطقه آزاد ارس در این جشنواره حضور فعالی داشته و علاوه بر معرفی جاذبه های گردشگری و توریستی خود صنایع دستی این منطقه همچون ورنی بافی، حکاکی روی فلز، ممقان دوزی و میراث فرهنگی آذربایجان را به نمایش می گذارد.

فرهاد اسماعیلی با اشاره به برگزاری جشنواره هفت سین در روزهای پایانی سال در منطقه آزاد ارس ادامه داد: همزمان با برپایی جشنواره ثبت جهانی نوروز، سازمان منطقه آزاد ارس نیز جشنواره هفت سین را با هدف احیای سنت های بومی و ملی ایران برگزار می کند.

وی افزود: با توجه به قرارگیری منطقه آزاد ارس در شمال استان آذرباجان شرقی و در کنار رود ارس، که منطقه ای با پیشینه تاریخی است، معرفی آئین ها و توانمندیهای سنتی منطقه در سرفصل فعالیتهای گردشگری و فرهنگی سازمان قرار گرفته است.

جشن ثبت جهانی نوروز باستانی برای اولین بار با حضور کشورهای برگزار کننده جشنهای نوروز و با شرکت اقوام مختلف ایران زمین در کاروانسرای خانات تهران برگزار خواهد شد.

منطقه آزاد ارس در شمال غربی استان آذربایجان شرقی و هم مرز با کشورهای جمهوری آذربایجان، نخجوان و ارمنستان واقع شده است. این منطقه دارای جاذبه های بکر طبیعی، تاریخی و پیشینه غنی فرهنگی است و همه ساله صدها هزار نفر از این منطقه بازدید می کنند.

کد مطلب 1047125

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