آیینهای نوروزی ارس در جشنواره ثبت جهانی نوروز معرفی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد اسماعیلی با بیان این خبر افزود: سازمان منطقه آزاد ارس در این جشنواره حضور فعالی داشته و علاوه بر معرفی جاذبه های گردشگری و توریستی خود صنایع دستی این منطقه همچون ورنی بافی، حکاکی روی فلز، ممقان دوزی و میراث فرهنگی آذربایجان را به نمایش می گذارد.

فرهاد اسماعیلی با اشاره به برگزاری جشنواره هفت سین در روزهای پایانی سال در منطقه آزاد ارس ادامه داد: همزمان با برپایی جشنواره ثبت جهانی نوروز، سازمان منطقه آزاد ارس نیز جشنواره هفت سین را با هدف احیای سنت های بومی و ملی ایران برگزار می کند.

وی افزود: با توجه به قرارگیری منطقه آزاد ارس در شمال استان آذرباجان شرقی و در کنار رود ارس، که منطقه ای با پیشینه تاریخی است، معرفی آئین ها و توانمندیهای سنتی منطقه در سرفصل فعالیتهای گردشگری و فرهنگی سازمان قرار گرفته است.

جشن ثبت جهانی نوروز باستانی برای اولین بار با حضور کشورهای برگزار کننده جشنهای نوروز و با شرکت اقوام مختلف ایران زمین در کاروانسرای خانات تهران برگزار خواهد شد.

منطقه آزاد ارس در شمال غربی استان آذربایجان شرقی و هم مرز با کشورهای جمهوری آذربایجان، نخجوان و ارمنستان واقع شده است. این منطقه دارای جاذبه های بکر طبیعی، تاریخی و پیشینه غنی فرهنگی است و همه ساله صدها هزار نفر از این منطقه بازدید می کنند.