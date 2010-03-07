به گزارش خبرنگار مهر در قم، علیرضا جوانمردی قبل از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تأخیر یک ساله در اجرای طرح مسکن مهر اظهار داشت: در ابتدا این طرح شامل کلان شهر‌ها نمی‌شد و از زمانی هم که مقرر شد این طرح در قم اجرا شود با مشکل زمین روبرو بودیم که البته دستگاه‌های ذی‌ربط در این مورد مقصر بودند.



وی تأکید کرد: در صورت تأمین به موقع اعتبارات از طرف اعضاء شرکتها و شورای عالی مسکن، طرح مسکن مهر در قم تا یک سال و نیم دیگر تمام می‌شود.



جوانمردی با اشاره به همبستگی و انسجام مطلوب دستگاه‌ها در خصوص اجرای سریعتر مسکن مهر گفت: طی ماه گذشته 180 میلیارد تومان تسهیلات از طرف بانک مسکن به شرکت‌ها داده شده است و هم اکنون هشت هزار و 500 پروانه ساخت مسکن در حال صدور است.



تعاون بر شرکت‌های مجری مسکن مهر نظارت دقیق دارد



جوانمردی در رابطه با نظارت بر شرکتهای مجری طرح مسکن مهر گفت: از آنجا که اغلب اعضا شرکتهای مسکن مهر از سطوح آسیب پذیر جامعه هستند، اداره کل تعاون استان خود را ملزم می‌داند که نظارت دقیقی بر فعالیت این شرکتها داشته باشد.



وی افزود: به این منظور کمیته‌ای مرکب از اداره کل تعاون استان قم، نماینده اتحادیه‌های مربوطه و اتاق تعاون استان تشکیل شده است که در حال ارزیابی و حسابرسی اسناد اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی ذیربط است.



مدیر کل تعاون استان ادامه داد: از مجموع 270 شرکت طرح مسکن مهر 130 شرکت مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند و از این تعداد تنها 10 شرکت دارای مشکلاتی بوده‌اند که همین موارد اندک نیز با اقدامات صورت گرفته مرتفع خواهد شد.



وی با اعلام آمار متقاضیان مسکن مهر گفت: 48 هزار نفر تقاضای مسکن مهر نمموده‌اند که از این تعداد صلاحیت 28 هزار و 235 نفر احراز شده است البته از این میان 18 هزار و 800 نفر اعلام آمادگی کرده‌اند و سه هزار و 277 نفر نیز انصراف داده‌اند.



مدیر کل تعاون استان بیان کرد: آن دسته از اعضای شرکت‌ها که دارای سهمیه زمین تخصیصی هستند و در مرحله آماده‌سازی نیز مبلغ 1 میلیون تومان واریز کرده‌اند، تا پایان سال نسبت به واریز 2 میلیون تومان به حساب شرکت‌های ذی‌ربط اقدام نمایند.



وی تأکید کرد که اعضا تنها در دو بانک توسعه تعاون و مسکن اقدام به واریز پول کنند.



جوانمردی در خصوص امکان واگذاری زمین به شرکت‌های سه یا پنج نفره گفت: واگذاری زمین به شرکت‌های سه یا پنج نفره در شهرهایی که زمین به مقدار کافی دارند در حال انجام است اما در قم که با مشکل زمین رو برو هستیم تصمیم خاصی در این زمین اتخاذ نشده است و البته تصمیم نهایی نیز بر عهده سازمان مسکن شهر‌سازی است.