بزرگترین سیستم مخابراتی صنعت گاز راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه سیستم های مخابراتی مایکروویو دیجیتال SDH با ظرفیت یک هزار و 920 کانال فردا 17 اسفند ماه به بهره برداری می رسد.

با بهره برداری از این سیستم نوین مخابراتی که از 42 ایستگاه مخابرات تشکیل شده است،ظرفیت شبکه مخابرات بین پالایشگاه های گاز بیدبلند، پارسیان، مجتمع گازی پارس جنوبی، مناطق عملیاتی انتقال گاز، شرکت گاز استان خوزستان و تاسیسات تقویت فشار گاز طبیعی به میزان قابل توجه ای افزایش می یابد.

همچنین با راه اندازی این شبکه جدید مخابرات امکان تامین ارتباط بیشتر مخابراتی بین مناطق عملیاتی 1، 2، 3 و 9 شرکت انتقال گاز ایران فراهم خواهد شد.

این سیستم جدید مخابراتی چهار محدوده تهران – جعفر آباد ساوه – آستارا، اهواز – میمند – دوراهان چهار محال و بختیاری، پالایشگاه گاز فجرجم تا پالایشگاههای گازی پارس جنوبی و پالایشگاه کنگان تا پالایشگاه گاز پارسیان را تحت پوشش قرار می دهد. شرکت انتقال گاز ایران برای راه اندازی این سیستم جدید مخابراتی حدود 140 میلیارد ریال سرمایه گذاری کرده است.

با راه اندازی این سیستم، سیستم ویدئوکنفرانس بین مناطق عملیاتی و ستاد شرکت انتقال گاز مورد بهره برداری قرار می گیرد.