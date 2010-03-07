نظارت‌‌ برتوزیع کالاها، ضرورت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه هاست

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی پیش از ظهر یکشنبه در نشست ستاد استانی هدفمند کردن یارانه ها گفت: سازمان بازرگانی و اداره کل تعزیرات آذربایجان شرقی در حال حاضر باید بر چگونگی توزیع کالاها و خدمات نظارت بیشتری داشته باشند.

وی گفت: معاونت برنامه ریزی استانداری آذربایجان شرقی نیز وظیفه دارد کنترل خود بر نظارت کالاها و خدمات را تشدید کند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به شناسایی همه کالاهای اساسی در سطح استان برای مقابله با پیامدهای احتمالی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، اظهار داشت: لازم است علاوه بر کالاهای اساسی، شبکه های توزیع نیز مورد شناسایی و نظارت قرار بگیرند.

بیگی وظیفه ستاد استانی هدفمند کردن یارانه ها را اصلاح قیمت ها،اعمال حمایت های لازم و مدیریت جامعه برای جلوگیری از بروز تلاطم احتمالی عنوان کرد و گفت: کمیته های شهرستانی هدفمند کردن یارانه ها نیز در شهرستان های آذربایجان شرقی تشکیل و آغاز بکار کرده است.

وی با بیان اینکه بازتوزیع درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کدن یارانه ها در بین آحاد مختلف مردم توزیع خواهد شد،‌ نگرانی عده ای در این زمینه را بی مورد خواند و بر نقش آفرینی مثبت ستاد استانی و کمیته های شهرستانی هدفمند کردن یارانه ها در مدیریت شایسته جامعه تاکید کرد.

وی هرگونه اقدام توسط ستاد استانی و کمیته های شهرستانی هدفمند کردن یارانه ها را منوط به ابلاغ بسته های حمایتی و دستورالعمل های مربوطه از مرکز عنوان کرد و گفت: تا زمانی که مجلس درباره جزئیات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نظر خود را اعلام نکرده است،‌ اقدام خاصی صورت نخواهد گرفت.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به مخالفت مجلس با پیش بینی درآمد 40 هزار میلیارد تومانی دولت در بودجه سال 89 از محل درآمدهای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: به نظر می رسد با توجه به اطلاع رسانی گسترده صورت گرفته، مردم آمادگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را در دو یا سه گام دارند؛‌ در حالیکه مجلس بر اجرای این قانون در پنج گام و در طول برنامه پنج ساله پنجم توسعه تاکید دارد.

بیگی همچنین بیان کرد: دستگاه های ذینفع در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در آذربایجان شرقی وظیفه دارند با ارتباط مستمر با دستگاه مرکزی خود واقعیت های موجود را بازگو کرده و زمینه را برای اجرای شایسته این قانون فراهم کنند.