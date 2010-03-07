هفت موزه در گلستان تجهیز شده است

به گزارش خبنرگار مهر در گرگان، فریدون فعالی بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از موزه گرگان افزود: موزه صنایع دستی گرگان در خانه امیر لطیفی، موزه مردم شناسی مینودشت(ساختمان شهرداری)، موزه مردم شناسی آزادشهر و موزه مردم شناسی گمیشان (ساختمان گوگلانی)، موزه استحمام رامیان و ساختمان موزه بندرگز و موزه مردم شناسی در شهرستان کردکوی ازموزه های درحال تجهیز ومرمت ابن استان هستند.

وی اظهار داشت: همچنین پیش از این نیز چهار موزه درسطح استان از جمله کاخ موزه گرگان و موزه شهر گرگان و دو موزه محیط زیست و مردم شناسی در شهرستان علی آباد کتول ایجاد شده است،

وی خاطرنشان کرد: آداب و رسوم و سنن، لباسهای محلی و صنایع دستی، پیشنیه تاریخی استان ، فرهنگ و هنر بومی منطقه و کشفیات باستان شناسی به همراه مجسمه های مشاهیر استان از جمله آثار نمایشی موزه های استان است.

فعالی یادآور شد: آمار بازدید گردشگران درایام نوروز از این موزه ها افزایش یافته و پیشینه تاریخی و فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بیش از پیش به علاقمندان و بازدید کنندگان معرفی شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی گلستان بیان داشت: با توجه به فرارسیدن ایام تعطیلات نوروزی و ورود مسافران و گردشگران موزه های استان جهت بازدید علاقمندان آماده است.