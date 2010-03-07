صنعت چوب از مزیتهای نسبی استان قم است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید رضا دهناد قبل از ظهر یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات شهرک صنعتی قنوات در سخنانی اظهار داشت: دستگاههای اجرایی مرتبط باید نسبت به فراهم آوردن زیرساختهای این شهرک اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام دهند.
وی با بیان اینکه صنعت چوب از مزیتهای نسبی استان قم به شمار میرود، خاطرنشان کرد: شهرک نمایشگاهی واقع در شهرک صنعتی قنوات باید به گونهای طراحی و تجهیز شود تا برای شهروندان و مسافران جاذبه داشته باشد.
معاون برنامهریزی استانداری قم گفت: مشکلات گاز، آب و برق این شهرک صنعتی در ابتدای سال آینده برطرف شده و بنیاد توسعه تعاون و شرکت شهرکهای صنعتی به عنوان مجریان این پروژه، طراحیهای داخلی و مقدمات کار را به صورت جامع و با آیندهنگری بلندمدت انجام میدهند.
دهناد همچنین بیان کرد: ایجاد زیرساختهای خدماتی این شهرک صنعتی همچون بانک و آتش نشانی نیز باید در دستور کار مسئولان مرتبط قرار داشته باشد.
وی در پایان بر بهسازی راههای شهرکهای صنعتی استان تأکید کرد و گفت: ایمنی جادهها و سلامتی کارگران و مدیران واحدهای صنعتی از هر مسئلهای مهمتر است.
بررسی محورهای قابل اتصال به شهرک صنعتی قنوات از راههای اصلی از دیگر مباحث این جلسه بود که بر اساس مذاکرات، مقرر شد جادهای به طول حدود 2 کیلومتر از جاده قم - گرمسار به این شهرک متصل شود.
قم - خبرگزاری مهر: معاون برنامهریزی استانداری قم صنعت چوب را از مزیتهای نسبی استان قم عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید رضا دهناد قبل از ظهر یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات شهرک صنعتی قنوات در سخنانی اظهار داشت: دستگاههای اجرایی مرتبط باید نسبت به فراهم آوردن زیرساختهای این شهرک اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام دهند.
نظر شما