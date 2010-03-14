دکتر سعید معدنی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد جایگاه نوروز در فرهنگ ایرانی اظهار داشت: نوروز یک جشنی است که آغازش در پیوند با اسطوره‌های ایرانی است و آغازش مشخص نیست. ما افسانه‌های متعددی برای آغاز نوروز داریم . نوروز در روند تاریخی خود دستخوش دگرگونیهای زیادی شده است اما توانسته در هر دوره‌ای با فرهنگ ایرانی سازگاری پیدا کند و بماند.

این استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد دلیل انسانی با نوروز تناقضی ندارد. بعد از اسلام هم همین قضیه صورت گرفت آن عناصری از نوروز که با اسلام در تضاد نبود توانست باقی بماند. به همین خاطر نوروز توانست به عنوان یک جشن ملی ایرانی در کناراسلام حضور داشته باشد.

این محقق و پژوهشگر درباره اینکه نوروز تا چه اندازه می‌تواند نماد روح و روحیه ایرانی باشد؟ گفت: نوروز یک پدیده جمعی است و با آغاز طبیعت گره خورده است. نوروز چون با آغاز بهار همراه بوده توانسته بماند ولی جشنهای دیگر اینگونه نبوده‌‍اند. در جهان هم آغاز بهار را جشن می گیرند حالا نه به عنوان نوروز بلکه به عنوان بهار.

معدنی تصریح کرد: جالب اینجاست که وقتی ایرانیان مسلمان شدند و به خصوص اینکه گرایش شیعی پیدا کردند یکسری باورها هم به میان آمد ازجمله این باور که در کتاب کویر، دکتر شریعتی به آن اشاره می‌کند اینکه روز عید غدیر را می گویند اول نوروز بوده است. آن وقت این باورها وقتی با نوروز گره می‌خورند موجب ماندگاری نوروز می‌شود. چنانچه دعای اول سال تقریباً در مردم جا افتاده است.