فیلمساز تبریزی برنده جشنواره بین المللی فیلم کوتاه ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، امین باحجب‌ با ساخت فیلم کوتاه "ایلیق" (تخم مرغ عسلی) توانست نخستین فیلمساز ایرانی حاضر در جشنواره وتاری ترکیه باشد که علاوه بر جایزه ویژه هیئت داوران، در چندین بخش شایسته تقدیر شناخته شود.

"ایلیق" داستان زن و شوهری کر و لال است که منتظر تولد فرزندشان هستند اما از وضعیت سلامتی او نگرانند.

از عوامل این فیلم کوتاه می توان به امین باحجب نویسنده،‌ تهیه کننده و کارگردان، امیر پورحکمت‌ تصویربردار،‌ حسن سلمانی ‌صدابردار،‌ قربانعلی طاهرفر ‌مشاور طرح،‌ بهنام فرشباف چهره پرداز، هادی امینی ‌تدوین گر و صداگذار، ‌محمد پورعبداله فرشبافی مدیر تولید و روابط عمومی و سیروس مصطفی و لیلا بابایی به عنوان بازیگران نام برد.

این فیلم طی سال جاری و با همکاری انجمن فیلم و سازمان بهزیستی آذربایجان شرقی تولید شده و پیشتر در جشنواره کوثر با محوریت زن حضور داشته است.

امین باحجب پیش از این با فیلم ایشیق(نور) نیز موفق به حضور و کسب جایزه از جشنواره های مختلف داخلی و خارجی شده بود.

این فیلمساز جوان تبریزی متولد 1358 بوده و در کارنامه هنری خود ساخت فیلمهای "مسافر"، "پنج دقیقه بخواب" و "آذر" را دارد.