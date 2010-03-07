سفر نجار به قطر و توافقنامه امنیتی تهران-دوحه بسیار مهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمدی‌فر معاون وزیر کشور ایران با جاسم الخلیفی معاون وزیر کشور قطر و رئیس پلیس این کشور دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار مهدی محمدی‌فر معاون وزیر کشور ضمن ابراز خوشحالی از گسترش همکاری‌های ایران و قطر، سفر وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران را سفر بسیار مهمی در حوزه امنیتی‌، اقتصادی و اجتماعی عنوان کرد.

وی با بیان اینکه در این سفر یک توافقنامه بسیار مهم امنیتی بین ایران و قطر امضا خواهد شد که همکاری‌های امنیتی دو کشور را بیش از پیش گسترش خواهد داد‌، اظهار داشت: در این سفر 4 استاندار نیز وزیر کشور را همراهی می‌کنند که بحث‌های اقتصادی را دنبال خواهند کرد‌.

معاون وزیر کشور افزود‌: استانداران بوشهر‌، خوزستان‌، فارس و مازندران با مسئولان اقتصادی دولت و تجار و بازرگانان قطری دیدارهایی خواهند داشت تا موضوعات اقتصادی‌، تجاری و بازرگانی را پیگیری کنند‌.

سرلشکر جاسم الخلیفی معاون وزیر کشور قطر نیز در این دیدار ضمن خوشامدگویی به هیأت مقدماتی وزارت کشور به سرپرستی مهدی محمدی‌فر تأکید کرد: دو کشور دارای روابط فرهنگی‌، اجتماعی‌، اقتصادی و امنیتی بسیار قدیمی هستند و مشترکات زیادی با هم دارند و امیدواریم که این دیدارها ثمرات زیادی برای دو کشور داشته باشد‌.

وی با بیان اینکه ما از توافقات دو کشور در هر زمینه‌ای به ویژه زمینه‌های امنیتی استقبال می‌کنیم، تصریح کرد: اتباع ایرانی صدها سال است که در کشور قطر با برادرهای قطری خود در صلح و صفا زندگی می‌کنند و ما با آنها هیچ مشکلی نداریم‌.

جاسم الخلیفی با تاکید بر اینکه اتباع ایرانی اشخاصی قابل احترام هستند و به وظایف شهروندی خود به صورت کامل عمل می‌کنند و از جایگاه بالایی در نظر مردم و دولت قطر برخوردار هستند‌، گفت: همکاری‌های امنیتی ما از سال‌ها پیش ادامه داشته است و توافقنامه امنیتی که به امضای وزرای دو کشور خواهد رسید توافقنامه تکمیل کننده این همکاری‌ها خواهد بود‌.