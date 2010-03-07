75 هزار قلم کالا در آذربایجان شرقی شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، صادق نجفی پیش از ظهر یکشنبه در نخستین نشست ستاد استانی هدفمند کردن یارانه ها گفت: تمام واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی شامل 95 هزار واحد نیز در همین راستا شناسایی شده و کد رهگیری گرفته اند.

وی شناسایی تمام کالاهای وارد شده به کشورمان از طریق مبادی ورودی آذربایجحان شرقی را نیز یادآور شد و اظهار داشت: از دو ماه قبل شناسایی کالاهای وارداتی به کشور از گمرکات آذربایجان شرقی شروع شده و تا کنون 11 قلم کالای وارداتی به هنگام ترخیص کد رهگیری و شناسایی گرفته اند.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی از شناسایی 200 شبکه توزیع در استان نیز خبر داد و گفت: به شبکه های توزیع شناسایی شده کد رهگیری اختصاص یافته و اطلاعات لازم در مواقع ضروری به راحتی قابل احصاست.

وی به اعطای تسهیلات دولتی به مباشرین 13 قلم کالای اساسی اشاره و خاطرنشان کرد: از سه ماه قبل تا کنون مباشرین 13 قلم کالای اسای مانند قند، شکر، روغن، برنج، گوشت و حبوبات در آذربایجان شرقی شناسایی و برای اخذ تسهیلات برای ذخیره سازی بخشی از این اقلام معرفی شده اند.

به گفته نجفی، بخشی از کار ذخیره سازی اقلام اساسی در آذربایجان شرقی صورت گرفته و بخش دیگری از این اقدام در حال انجام است.