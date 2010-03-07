ماهی قرمز می تواند موجب انتقال بیماریهای مشترک شود

مهدخت طالب همت در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: ماهی های قرمز که برای سفره هفت سین خریداری می شوند می توانند سبب بروز برخی بیماریهای مشترک بین این حیوان و انسان شوند به همین دلیل از دست زدن و تماس مستقیم به خصوص تماس کودکان با این ماه های باید اجتناب کرد.

وی افزود: این ماهی ها می توانند موجب حساسیت در پوست انسان شوند، ضمن اینکه در نوع نگهداری این ماهی ها نیز باید نکات بهداشتی رعایت شود.

رئیس مرکز بهداشت و مبارزه با بیماریهای آبزیان دامپزشکی کرمان اضافه کرد: مردم باید ماهی های قرمز را از مراکز تحت نظارت خریداری کنند چون بازرسان دامپزشکی از این مراکز بازدید می کنند و نکات بهداشتی نیز در این مکانها رعایت می شود.

وی افزود: در کنار عرضه این ماهی ها انواع دیگر موجودات آبزی از جمله لاک پشت گوشت قرمز نیز نگهداری می شود که تماس با این آبزیان می تواند موجب بروز بیماریهای عفونی شود.

طالب همت خاطرنشان کرد: در هنگام خرید ماهی های قرمز باید به نکاتی در زمینه وضعیت این ماه ها نیز توجه داشت.

وی گفت: عدم تا خوردگی باله های ماهی، عدم وجود لکه های سفید رنگ روی بدن ماهی و وضعیت چشمهای ماهی به گونه ای که ماهی دارای چشمهای بیرون زده است، از مواردی است که نشان از بیماری ماهی دارد.

