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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۳۳

حسینی تاکید کرد:

لزوم اطلاع رسانی واقعی از اهمیت هدفمند کردن یارانه ها

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی و دبیر ستاد استانی هدفمند کردن یارانه ها در آذربایجان شرقی لزوم اطلاع رسانی واقعی از اهمیت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را مورد تاکید قرار داد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رضا حسینی پیش از ظهر یکشنبه در نخستین نشست ستاد استانی هدفمند کردن یارانه ها اظهار داشت: اجرای طرح تحول اقتصادی دولت به ویژه هدفمند کردن یارانه ها، انقلاب بزرگی در اقتصاد ایران خواهد بود و برای رسیدن به اهداف این طرح باید همگی دوشادوش دولت وارد میدان شویم.

وی با بیان اینکه تغییر قیمت کالاها و خدمات با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اجتناب ناپذیر است، گفت: آنچه در این میان اهمیت دارد این است که رسانه ها با درک صحیح از واقعیتهای موجود نسبت به اطلاع رسانی و روشن کردن اذهان عمومی اقدام کنند.

حسینی استفاده از دیدگاه صاحب نظران به ویژه نخبگان و اساتید دانشگاهی را مورد تاکید قرار داد و افزود: می توان نشست هایی نیز با حضور اقشار مختلف مردم ترتیب داد و ضمن پاسخگویی به ابهامات موجود، آنان را نسبت به ابعاد آشکار و پنهان قضیه آگاه کرد.

وی همچنین تصریح کرد: این برداشت که با اجرای قانون هدفمند سازی، یارانه ها حذف می شود نادرست است زیرا با اجرای آن، پرداخت یارانه ها ساماندهی شده و افراد کم برخوردار بیشتر از این مزایا بهره مند خواهند شد.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی گفت: تصور دیگری مبنی بر اینکه با اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها بخشی از درآمد ثروتمندان کاهش یافته و منابع حاصل از آن برای دهک های پائین جامعه اختصاص خواهد یافت نیز وجود دارد که البته نادرست است.

کد مطلب 1047143

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