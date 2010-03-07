اولویت اول دشمنان خلع سلاح ما از باورهای اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر محمدحسن باقری معاون هماهنگکننده نزاجا درباره انتظاراتی که از نیروهای مسلح کشور وجود دارد، اظهار داشت: از ما به عنوان یک سازمان نظامی انتظارات خاصی وجود دارد که این انتظارات در منظرهای متفاوتی تجلی پیدا میکنند، هر عمل و فعلی که از نیروهای ما چه به شکل جمعی و چه به شکل فردی سر بزند، هم برای دوستان و هم برای دشمنان پیامی دارد.
وی در ادامه افزود: آن ویژگی خاصی که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن نیروی زمینی ارتش را منحصر به فرد کرده و به عنوان نقطه قوت آن شناخته میشود، در تواناییهای سختافزاری نیست، دشمنان ما هم میدانند با وجود پیشرفتهای بسیار چشمگیری که در مباحث سختافزاری و ساخت سلاح و تجهیزات داریم، آنچه ما را به برتری میرساند و به آن میبالیم در اندیشه و تفکر الهی نیروهای انسانی ما نهفته است.
باقری درباره تجلی اندیشههای اسلامی در افعال و اعمال کارکنان نیروی زمینی ارتش نیز گفت: اندیشه و تفکر الهی نیروی انسانی ما آنها را به رزمندگانی تبدیل کرده است که با هر نوع سختی و دشواری با تفکر و ایمان الهی مواجه میشوند و باید آگاه باشیم که دشمن تلاش میکند همین ویژگی را هدف قرار دهد.
معاون هماهنگکننده نیروی زمینی ارتش مهمترین و تاثیرگذارترین سلاح این نیرو را ارزشها و اعتقادات الهی دانست و گفت: در حال حاضر اولویت اول دشمنان، جنگ نرم و خلع سلاح ما از باورها و اندیشههای اسلامی است، بعد از آن است که دشمن اسلحه میکشد و جنگ سخت را شروع میکند.
وی افزود: چنین ویژگیهایی فقط به نیروی انسانی شاغل در نیروی زمینی محدود نمیشود، بلکه در خانواده و افراد مرتبط با آنها هم وجود دارد، خوشبختانه در جامعهای زندگی میکنیم که یکی از سالمترین جوامع محسوب میشود؛ ازهمین رو باید تلاش کنیم نحوهی رفتار و اعمال ما در تالارها، مجتمعهای رفاهی و حتی سالنهای ورزشی نیروی زمینی به شکلی باشد که همان باورها و اندیشههای الهی را نمایانگر کند.
در بخش دیگری از این مراسم محمدرضا شرفی به سخنرانی با محورهای تحقق اخلاق و پیشگیری از ناهنجاریها پرداخت و گفت: قرآن کریم که معجزه جاویدان است دعوت به اسلام را بر سه پایه بسیار مهم و تاثیرگذار استوار کرده که عبارتند از حکمت، کلام نیکو و جدال به نحو احسن، درباره معنای حکمت گفتهاند که به معنای سخن نافذ است؛ در واقع باید گفت سخنی حکمتآمیز است که دارای دو شرط انتخاب بهترین زبان و بهترین زمان باشد.
این استاد دانشگاه درباره ضرورت انجام فعالیتهای فرهنگی به شکلی تاثیرگذار نیز اظهار داشت: التزام علم و عمل، اثرگذاری فعالیتهای فرهنگی را بالا میبرد. جوهره انقلاب اسلامی، جوهره اعتقادی و التزام به ارزشهاست که برای به ظهور رساندن آن باید کار فرهنگی انجام داد.
وی در ادامه تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم شخصیتهایی که مدیران و متصدیان فعالیتهای فرهنگی هستند از این امر غافل نشوند که آموزههای دین مبین اسلام را بیش از دیگران در رفتار خود وارد کنند.
شرفی درباره میل به کمالگرایی هر انسان، گفت: هر انسانی در زندگی خود علاقهمند است خود را به کمال برساند؛ به همین دلیل همه افراد میخواهند بدانند مصداق کمال چه کسی است و نیاز به همانندسازی دارند؛ از همین رو جامعه امروز ما احتیاج مبرمی به این امر دارد که تجسم اخلاق را بیند و از آن الگو بگیرد.
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