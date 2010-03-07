طرح مبارزه با مواد مخدر در 52 محور گلستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ حسین جامی ظهر یکشنبه در این زمینه به خبرنگاران در گرگان افزود: در این طرح که با هدف شناسایی قاچاقچیان مواد مخدر به مدت دو روز در استان اجرا شد، 46 قاچاقچی و فروشنده مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند.

وی اظهار داشت: در این زمینه بیش از شش کیلوگرم مواد مخدر شامل تریاک و کراک کشف و متهمان با تشکیل پرونده به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.

فرمانده انتظامی گرگان نیز از دستگیری یک سارق در منطقه خبر داد و گفتک در بازجویی ها، این سارق به 40 فقره سرقت اعتراف کرده است.

سرهنگ حبیب کربلایی محمدنژاد افزود: این متهم از سارق سابقه دار منطقه بوده است که تلاش برای دستگیر یکدیگر همدستان وی ادامه دارد.

وی اظهار داشت: افراد مالباخته که این سارق از آنها سرقت کرده بود نیز شناسایی شدند.