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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۲۰

طرح مبارزه با مواد مخدر در 52 محور گلستان اجرا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گلستان از کنترل 52 محور اصلی و فرعی استان در راستای اجرای طرح مبارزه با مواد مخدر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ حسین جامی ظهر یکشنبه در این زمینه به خبرنگاران در گرگان افزود: در این طرح که با هدف شناسایی قاچاقچیان مواد مخدر به مدت دو روز در استان اجرا شد، 46 قاچاقچی و فروشنده مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند.

وی اظهار داشت: در این زمینه بیش از شش کیلوگرم مواد مخدر شامل تریاک و کراک کشف و متهمان با تشکیل پرونده به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.

فرمانده انتظامی گرگان نیز از دستگیری یک سارق در منطقه خبر داد و گفتک در بازجویی ها، این سارق به 40 فقره سرقت اعتراف کرده است.

سرهنگ حبیب کربلایی محمدنژاد افزود: این متهم از سارق سابقه دار منطقه بوده است که تلاش برای دستگیر یکدیگر همدستان وی ادامه دارد.

وی اظهار داشت: افراد مالباخته که این سارق از آنها سرقت کرده بود نیز شناسایی شدند.

کد مطلب 1047145

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