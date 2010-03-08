پروفسور الیزابت اندرسون استاد فلسفه و مطالعات زنان در دانشکده جان رالز دانشگاه میشیگان در مورد اینکه چه عوامل و ترتیباتی هویتهای فردی و ملی را در عصر جهانی شدن می‌سازند، به خبرنگار مهر گفت: نظریه‌پردازان علوم اجتماعی بین هویتهای اجتماعی عینی و ذهنی تمایز قائل می‌شوند. وقتی سایر افراد و نهادها فرد را در زمره گروه اجتماعی خاص و مشخصی قرار می‌دهند در واقع ایجاد هویتی مجزا از هویتهای اجتماعی عینی می‌کنند.

وی افزود: این نهادها و گروه‌ها ارزشها و منافع را به افراد تخصیص می‌دهند و مسئولیتهایی را متوجه او می‌سازند. همچنین این گروه‌ها هنجارها، انتظارات و افتخارات اجتماعی خاص و مشخصی را به فرد نسبت می‌دهند و فرد در مقایسه با دیگران احساس هویت "عینی" اجتماعی می‌کند. این گروه‌ها از طرفی دیگر نگاهی مبتنی بر گروه و اصالت گروهی را به فرد القا می‌کنند.

استاد پیشین دانشگاه هاروارد تأکید کرد: باید در نظر داشت هویت عینی اجتماعی از حوزه انتخاب فرد خارج است و فرد نمی‌تواند آنرا انتخاب کند. این هویت توسط دیگران تعریف و مشخص می‌شود.

وی یادآور شد: تمام شیوه‌ها و راه‌هایی که فرد برای گریز یا منتسب کردن خود به این هویتهای عینی اجتماعی بر می‌گزیند ناشی از "هویتهای ذهنی" اوست.

اندرسون درباره این موضوع که چه کارگزاری‌هایی در ساخت هویت افراد در دنیای کنونی دخیل هستند، گفت: دولتها امروزه نیز به عنوان یکی از سازندگان اصلی هویت افراد به شمار می‌روند. باید توجه داشت دولتها تنها بازیگران سازنده هویت افراد نیستند.

این نظریه‌پرداز اخلاق معاصر افزود: نهادها و سازمانهای مذهبی، سازمانهای اجتماعی و گروهی، رسانه‌های جمعی و نهادهای بی‌شماری در تعیین هویت اجتماعی افراد نقش دارند.

وی تصریح کرد: از رهگذر "جامعه مدنی" افراد قادر به ایجاد هویتهای جدید هستند. این هویتها می‌تواند هویتهای برشمرده از جمله هویتهای سازمانی و دولتی را به چالش بکشند.