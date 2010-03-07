مستحق پیروزی مقابل سایپا بودیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهدوی کیا در خصوص دیدار تیمش مقابل سایپا اظهار داشت: دو تیم سایپا واستیل آذین بازی زیبا و هوادارپسندی را به نمایش گذاشتند. زدن گل‌های زیاد نشانگر این بود که هیچکدام از تیم‌ها برای از دست دادن امتیاز به بازی نیامده بودند.

وی افزود: پس از به ثمر رسیدن گل اول سایپا کمی غافلگیر شدیم و این تیم چند حمله خطرناک را روی دروازه ما طراحی کرد اما هر چه که از بازی گذشت توپ و میدان را در اختیار گرفتیم و به لطف خدا و تلاش بچه‌ها توانستم گل تساوی را به ثمر برسانم.

مهدوی کیا دامه داد: در دو بازی گذشته مزد تمرینات ویژه خود را برروی ضربات کاشته گرفته‌ام و خوشحالم که می توانم وقتی دچار مشکل می شویم با این شیوه حریفان را غافلگیر کنیم.

کاپیتان تیم فوتبال استیل آذین در خصوص نتیجه بازی نیز گفت: با توجه به موقعیت‌هایی که بر روی دروازه سایپا داشتیم به نظرم برد حق استیل آذین بود و بازهم نشان دادیم دوست نداریم با هیچکدام از جام‌ها به این زودی و تا نرسیدن به هدف بزرگمان خداحافظی کنیم.

مهدوی کیا درباره عملکرد کریمی در دیدار با سایپا نیز گفت: بالاخره دوگل علی توانست روحیه جدیدی به استیل آذین تزریق کند. با وجود اینکه پس از اخراج او دچار دردسر شدیم و دو گل پی در پی دریافت کردیم اما با تلاش و از خود گذشتگی و گلی که محمدی به ثمر رساند به سه امتیاز حساس بازی در خانه خود رسیدیم که بسیار برای ما حیاتی بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم این روند ادامه داشته باشد تا با لطف خدا و تلاش بازیکنان آسیایی شویم. هر بازی را که می بریم به خواسته خود نزدیک تر می شویم.