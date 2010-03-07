صاحب نظران دیدگاه های خود را در خصوص توسعه کرمانشاه مطرح کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی بعداز ظهر یکشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار داشت: آمادگی داریم نظرات و پیشنهادات دانشگاه یان و دیگر صاحب نظران را در خصوص مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... دریافت کنیم و از این نظرات برای ارائه طرح در جلسه استانی هیات دولت استفاده کنیم.

هاشمی با بیان اینکه ایجاد اشتغال از دغدغه های اصلی دولت است، گفت: در این راستا دولت بدنبال تدوین سند اشتغال استانهاست.

وی افزود: طبق شنیده ها سال آینده 14 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاه های اقتصادی زودبازده لحاظ می شود، بنابراین دستگاه های اجرایی استان باید از هم اکنون طرح های مدنظرشان برای استفاده از این تسهیلات را جمع بندی کنند و به دبیرخانه کارگروه اشتغال استان ارائه دهند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به برگزاری جشنواره کارآفرینان برتر استان در تاریخ ششم اردیبهشت سال آینده، از دستگاه های اجرایی مربوطه خواست در این خصوص به کارآفرینان استان اطلاع رسانی کافی داشته باشند.

در این جلسه گزارشی از وضعیت جذب اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای ملی توسط دستگاه های اجرایی استان ارائه شد.

در این گزارش عنوان شد که از 46 هزار و 993 میلیارد ریال اعتباراتی که تا بهمن ماه از این محل در کشور توزیع شده و دستگاه های اجرایی استان ها قادر به جذب آن بوده اند، 22 دستگاه اجرایی استان توانسته اند دوهزارو431 میلیارد ریال آن را جذب کنند.

استاندار کرمانشاه با ناکافی دانستن تلاش دستگاه ها برای جذب اعتبارات ملی، از آنها خواست تلاش کنند سهم بیشتری از این اعتبارات را برای پروژه های خود جذب کنند.

در این جلسه گزارشی نیز از وضعیت خبازی های آزاد پز سطح استان ارائه و عنوان شد هم اکنون 94 خبازی آزاد پز در سطح استان فعال است و احداث 91 خبازی آزاد پز دیگر نیز در دست اقدام می باشد.

همچنین در این جلسه مقرر شد از محل اعتبارات خشکسالی به هریک از پروژه های ساماندهی فازهای اول و دوم قره سو و چم بشیر مبلغ 200 میلیون تومان داده شود.

آخرین تاریخ برای اصلاح موافقت نامه های دستگاه های اجرایی استان نیز 27 اسفند ماه اعلام شد.

استاندار کرمانشاه در این جلسه توصیه های نوروزی هم به مسئولین دستگاه های اجرایی داشت و از شهرداری خواست نسبت به زیباسازی شهر اقدام کند، از دانشگاه علوم پزشکی خواست در ایام تعطیلات نوروز بر فعالیت اورژانس ها، درمانگاه ها و بیمارستانهای سطح استان نظارت داشته باشد و این مراکز در آمادگی باشند، از سازمان بازرگانی خواست بر قیمت ها و خبازی ها نظارت داشته باشد و از شرکت برق خواست نسبت به نورپردازی سطح شهر و اماکن تاریخی و تفریحی اقدام کند.