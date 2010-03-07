بزرگترین صفحه شطرنج کشور در کرج به نمایش درآمد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این صفحه شطرنج در جریان برگزاری جشنواره فرهنگی آموزشی "بزرگترین ها" در کرج در سالن ورزشی انقلاب اسلامی این شهر به نمایش گذاشته شد.

این صفحه شطرنج 32 مترمربع مساحت دارد و در کف سالن ورزشی انقلاب در معرض دید عموم قرار گرفت.

دانش آموزان دبستان ابتدایی بخش آسارا در نقش مهره های شطرنج در این صفحه به اجرای بازی شطرنج پرداختند.

هدف از نمایش بزرگترین صفحه شطرنج کشور و اجرای بازی شطرنج در آن، بسط و گسترش فرهنگ این ورزش فکری کهن در میان شهروندان بود.

تربیت بدنی بخش آسارای کرج با همکاری آموزش و پرورش برای ترویج فرهنگ ورزش شطرنج و شناساندن این ورزش در مقاطع مختلف آموزشی مبادرت به طراحی و اجرای بزرگترین صفحه شطرنج کرده است.

جشنواره یک روزه فرهنگی و آموزشی "بزرگترین ها" با عنوان "بستنی" در ورزشگاه انقلاب اسلامی کرج برگزار شد ضمن اینکه "بستنی" مخفف بهداشت، سلامت، تغذیه، نشاط و یادگیری است.

مولفه های مبانی ریاضی، تفکر، حافظه، قدرت تجزیه و تحلیل و الگوی اخلاقی در ورزش شطرنج، این ورزش را به یک رقابت سالم و بازی توام با تعقل و فکر تبدیل کرده است.

به گفته محققان، ایجاد تفکر منطقی، رشد شناختی، درک هرچه بیشتر مفاهیم ریاضی و فضایی و افزایش قدرت تمرکز از جمله نتایج فراگیری ورزش شطرنج است.