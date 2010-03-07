17 موسسه قرآنی در آذربایجان شرقی فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد احمدی منش بعد از ظهر یکشنبه در نخستین همایش هم اندیشی حافظان قرآن استان گفت: تا پایان سال 86 تنها یک موسسه قرآنی مجوز دار در سطح استان فعال بود که این تعداد به 17 موسسه در سال 88 افزایش یافته و 10 موسسه نیز در حال طی کردن مراحل پایانی اخذ مجوز هستند.

وی همچنین با اشاره به هدف اصلی از حفظ قرآن کریم اظهار داشت: سوق دادن روح و جان به سوی درک صحیح مفاهیم و تدبر در آیات بی نظیر قرآن هدف اصلی حفظ قرآن بوده و کسی که آیات الهی را در سینه خود داشته باشد بستری مناسب برای پیشرفت و ترقی او حاصل می شود.

وی افزود: برای درک معارف الهی باید علاوه بر توجه به تفسیر قرآن، آیات این کتاب شریف را نیز به خاطر بسپارد.

وی خواستار آسیب شناسی روشهای حفظ قرآن و سازماندهی وضعیت حافظان قرآن در استان شد.

در این آئین از آقایان "جعفر شیخ الاسلامی"، "رحیم وظیفه شعاع"، "مرتضی رهنما"، "مجید باوردی" و "اسماعیل فاضل شرق" به عنوان فعالان ممتاز قرآنی و آقایان "یوسف قدوسی نیا"، "سیدمحمد میرصالحی" و خانم "صدیقه محمدی" به عنوان فعالان برگزیده قرآنی تقدیر و همچنین 157 نفر حافظان کل و پانزده جزء قرآن استان تجلیل شدند.