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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۵۸

17 موسسه قرآنی در آذربایجان شرقی فعالیت می کنند

17 موسسه قرآنی در آذربایجان شرقی فعالیت می کنند

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی از فعالیت 17 موسسه قرآنی ثبت شده در آذربایجان شرقی خبر داد و اظهار داشت: این تعداد در کمتر از دو سال گذشته از یک موسسه ثبت شده به این تعداد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد احمدی منش بعد از ظهر یکشنبه در نخستین همایش هم اندیشی حافظان قرآن استان گفت: تا پایان سال 86 تنها یک موسسه قرآنی مجوز دار در سطح استان فعال بود که این تعداد به 17 موسسه در سال 88 افزایش یافته و 10 موسسه نیز در حال طی کردن مراحل پایانی اخذ مجوز هستند.

وی همچنین با اشاره به هدف اصلی از حفظ قرآن کریم اظهار داشت: سوق دادن روح و جان به سوی درک صحیح مفاهیم و تدبر در آیات بی نظیر قرآن هدف اصلی حفظ قرآن بوده و کسی که آیات الهی را در سینه خود داشته باشد بستری مناسب برای پیشرفت و ترقی او حاصل می شود.

وی افزود: برای درک معارف الهی باید علاوه بر توجه به تفسیر قرآن، آیات این کتاب شریف را نیز به خاطر بسپارد.

وی خواستار آسیب شناسی روشهای حفظ قرآن و سازماندهی وضعیت حافظان قرآن در استان شد.

در این آئین از آقایان "جعفر شیخ الاسلامی"، "رحیم وظیفه شعاع"، "مرتضی رهنما"، "مجید باوردی" و "اسماعیل فاضل شرق" به عنوان فعالان ممتاز قرآنی و آقایان "یوسف قدوسی نیا"، "سیدمحمد میرصالحی" و خانم "صدیقه محمدی" به عنوان فعالان برگزیده قرآنی تقدیر و همچنین 157 نفر حافظان کل و پانزده جزء قرآن استان تجلیل شدند.

 

کد مطلب 1047157

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