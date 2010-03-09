کنسرت موسیقی کردی "ژیوار" برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از اجرای گروه موسیقی ژیوار بدون آنتراک، در سه بخش همراه با حرکات آیینی سنتی کردستان اجرا شد. بخش اول این کنسرت با اجرای تصنیف "مه رویان" آغاز شد و با تک نوازی سنتور، تصنیف "افسون چشم"، تکنوازی تار، چهارمضراب، تکنوازی عود در دستگاه نوا ادامه پیدا کرد و با تصنیف "سرو روان" نیز به پایان رسید. مجموع قطعات این بخش از کنسرت گروه موسیقی ژیوار از ساخته های فواد صفدری برروی اشعاری از حافظ بود.

پس از پایان بخش نخست این کنسرت ژیوار شیخ الاسلامی خواننده ضمن خیر مقدم به حاضرین در سالن گفت : اگر حمایتهای بی دریغ شما از گروههای موسیقی ویژه بانوان نبود مطمئن باشید که هرگز نمی توانستیم قد راست کنیم و کنار شما باشیم و متاسفانه عدم حمایت گروههای موسیقی بانوان از سوی مسئولان امری متداول است و اگر شما نباشید قطعا ما فراموش می شویم.

قسمت دوم این کنسرت با حرکات موزون "شیفتگان دل" به سرپرستی هایده کیشی پور آغاز شد و نمایشگران حرکات موزون قطعه "صبحگاه" اثر حسین علیزاده را در چهارگاه اجرا کردند و پس از آن همین گروه مراسم آیین سنتی "جهیز برون" منطقه لرستان را همراه با دهل و سرنا اجرا کردند که با استقبال فراوان تماشاگران مواجه شد.

بخش پایانی این کنسرت با ورود مجدد گروه "ژیوار" به روی صحنه از سر گرفته شد. این بخش از کنسرت به اجرای قطعات فولکلور کردستان از ساخته های ارسلان کامکار،ژیوار شیخ الاسلام در دستگاه شور اختصاص داشت.

قطعه "هلاله کویستان" آغازگر این بخش بود و پس از آن تک نوازی تنبک، "کراسه زرده"،"مقام و کابوکی"،"هیوا"، تکنوازی دف اجرا شد و پایان بخش این کنسرت هم قطعه فلکلور "عروسی آهنگ" به روی صحنه رفت.

پایان بخش این کنسرت هم اجرای حرکات آیینی سنتی منطقه کردستان بود که با استقبال و تشویقهای پی در پی حاضرین در سالن مواجه شد.

آزاده امیری سرپرست و نوازنده تار، رزیتا جانمیان "سنتور"، سونیا نظامی "کمانچه"، نازنین قاسمی "عود"، نادیا ثابت راسخی "تنبک"، عسل ملک زاده "دف"، آروز کوچکان "دهل"، ژیوار شیخ الاسلامی وطنی "آواز" از اعضای این گروه موسیقی است.