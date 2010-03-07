برگزاری ویژه برنامه های هزار و چهارصدمین سال نزول قرآن در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجت الاسلام حمید محمدی بعد از ظهر یکشنبه در نخستین همایش هم اندیشی حافظان قرآن در تبریز، برگزاری همایش های قرآنی را گامی مثبت در جهت خط مشی کلی حرکتهای قرآنی و عامل راهگشای دست اندرکاران این عرصه عنوان کرد.

وی مقوله ولایت را مهمترین بحث قرآن دانست و گفت: قائم ترین، برترین و استوارترین جریان عالم وجود، ‌امر ولایت بوده و قرآن هادی مردم برای جمع شدن در زیر لوای ولایت است.

وی افزود: زمانی که فتنه ها هجوم می آورند و فضا تاریک می شود قرآن همچون نوری درخشان جلوه کرده و راه را می نمایاند و مومنین با تمسک به ولایت که هدف اصلی قرآن و رشته محکم و امن الهی است فتنه ها را می زدایند.

حجه الاسلام محمدی گفت: فرهنگ قرآن یک مثلث سه ضلعی متشکل از شناخت قرآن، ایمان به قرآن و رفتار قرآنی است که این سه ضلع مکمل یکدیگر هستند.

وی افزود: ایمان به قرآن همچون مسیری است که اگر جامعه از آن عبور کند به روشنایی خواهد رسید و زمانی ایمان به قرآن شکل می گیرد که رفتار قرآنی وجود داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد توازن یکی از مهمترین عوامل برای ایجاد یک جامعه قوی و متقن قرآنی بوده، به گونه ای که موسسات قرآنی باید به طور منسجم و متعادل عمل و زمینه را برای رشد هماهنگ و همه جانبه قرآن آموزان فراهم کنند.

وی سال آینده را سالی مبارک و پربار برای جامعه قرآنی کشور عنوان کرد و گفت: سال آینده جشنواره بین المللی قرآنی فجر در کشور برگزار می شود و امیدواریم این استان ظرفیت خود را در این جشنواره به منصه ظهور برساند.

رئیس مرکز هماهنگی توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی کشور از صدور مجوز برای چهارده موسسه قرآنی همزمان با هفته وحدت در آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: استان آذربایجان شرقی جزو چند استان فعال کشور در زمینه فعالیتهای قرآنی است و امیدواریم این روند با آموزش مناسب عمومی و زیباخوانی قرآن و همچنین تاسیس مدارس تلاوت و قرآئت قرآن بهتر از پیش گردد.