آماده شدن طرح مرتع داری 916 هزار هکتار از منابع طبیعی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جعفر صادق امیری ظهر یکشنبه در گردهمایی اصحاب رسانه، دانشجویان و دانش آموزان به مناسبت هفته منابع طبیعی، افزود: تا کنون از این میزان در 300 هزار هکتار از اراضی در قالب 348 طرح اجرا شده است.

وی با اشاره به اینکه اجرای این طرحها پنج هزار و 899 خانوار را تحت پوشش قرار داده است، گفت: از 2.5 میلیون هکتار مراتع استان 30 درصد مراتع خوب، 55 درصد مراتع متوسط و 15 درصد را مراتع فقیر تشکیل می دهد.

مدیر کل منابع طبیعی آذربایجان غربی با تاکید بر لزوم گسترش تحقیقات نهادهای علمی در عرصه طبیعی استان، بیان داشت: از 850 گونه گون شناخته شده در دنیا 775 نمونه در ایران وجود دارد که عرصه بی نظیری برای جذب محققان بین المللی است.

امیری اجرای طرح زراعت چوب برای کاهش فشار به جنگل های استان را از جمله فعالیتهای اداره کل منابع طبیعی استان عنوان کرد و بیان داشت : آذربایجان غربی با تهیه و تولید 616 اصله نهال جنگلی و صنوبر و جذب مشارکت بخش خصوصی برای تولید 13 میلیون اصله نهال دیگر دومین استان کشور در عرصه زراعت چوب محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه رسوبات ناشی از خشکسالی باعث تحت الشعاع قرار دادن سازه های سدی می شود، خاطرنشان کرد: در این راستا مردم و مسئولان در تمامی ایام سال در جهت حفظ پوششهای گیاهی مراتع و استفاده بهینه از منابع طبیعی حرکت کنند.

تحقیقات دانشگاهی منابع طبیعی در آذربایجان غربی کاربردی نمی شود

رئیس بخش تحقیقات اداره کل منابع طبیعی آذربایجان غربی نیز با بیان اینکه متاسفانه هم اکنون با وجود پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا تحقیقات اساتید و اعضای هیئت علمی در حفظ و کاهش تخریب منابع طبیعی تا کنون نمود نیافته است.

میر طاهر قائمی با اشاره به وجود دام چهار برابر بیشتر از ظرفیت مراتع استان، اظهار داشت: مدیریت صحیح استفاده از منابع طبیعی، کاربردی کردن تحقیقات علمی و جذب مشارکت مردمی در این عرصه راهکار مناسب برون رفت از این بحران است.

وی تهیه طرحهای مرتع داری و واگذاری مراتع به بهره برداران را از دیگر راهکارهای حفظ عرصه ها و مراتع استان دانست و تاکید کرد: دانشجویان رشته های مرتبط نیز باید در این راستا به عنوان یک برنامه ریز مراتع تربیت شوند.

رئیس بخش تحقیقات اداره کل منابع طبیعی آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه هنگام مطالعه تحقیقات باید ابعاد اقتصادی و اجتماعی طرح مورد توجه باشد، خاطر نشان کرد: در حوزه فنی تمامی امکانات و زیر ساختها فراهم است که باید برای اجرای آنها نیز مشارکت بخش های مختلف اقتصادی کشور را جذب کنیم.

در ادامه این جلسه پرویز ریاضی فر معاون فنی مدیر کل منابع طبیعی و عبقری کارشناس ارشد منابع طبیعی نیز وضعیت اکولوژیکی و آمایش سرزمین مراتع و منابع طبیعی را برای حاضران تشریح کردند.