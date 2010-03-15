کرمان همچنان در انتظار سفر هیئت دولت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، درحالیکه مسئولان استان کرمان در بهمن ماه سال جاری و قبل از 22 بهمن خبر از سفر دور سوم هیئت دولت به استان کرمان دادند و همه دستگاه های دولتی و غیردولتی و مردم کرمان برای استقبال از رئیس جمهور و هیئت دولت آماده شده بودند و حتی در مصلای کرمان کانکسهای اطراف محوطه سخنرانی و جایگاه سخنرانی رئیس جمهور نیز نصب شد اما این سفر بدون اعلام رسمی تاریخ مجدد سفر لغو شد و مردم کرمان همچنان در انتظار دور سوم هیئت دولت به استان ماندند بطوریکه همچنان از سوی مردم و به صورت غیررسمی تاریخهای مختلفی برای حضور هیئت دولت در کرمان اعلام می شود و کانکسها، جایگاه سخنرانی و حصارکشی های اطراف مصلا همچنان پار برجاست.

لغو این سفر درحالی صورت گرفت که نه مسئولان کشوری و نه مسئولان استانی هیچ اظهار نظر رسانه ای در خصوص دلیل لغو سفر هیئت دولت به کرمان نکردند و برای مردم کرمان دلیل لغو سفر مشخص نشد و این درحالی است که سفرهای استانی هیئت دولت پس از لغو سفر به کرمان ادامه یافت و هیئت دولت در استان خراسان جنوبی و هرمزگان تشکیل جلسه داد.

این درحالی بود که قبل از لغو سفر هیئت دولت به استان کرمان فرماندار کرمان از آمادگی مطلوب کرمان برای استقبال از رئیس جمهور خبر داد و حتی استاندار کرمان نیز در مصاحبه مطبوعاتی از سفر قریب الوقوع رئیس جمهور و هیئت دولت به استان کرمان گفت و به تحلیل مصوبات دور اول و دوم سفر پرداخت و مصوباتی پیشنهادی دور سوم سفر را نیز تشریح کرد.

با توجه به اهمیت سفرهای استانی و تاثیر شگرف این سفرها در پیشرفت استان کرمان بخصوص در مناطق محروم و شهرستانهای جنوبی استان کرمان که به وضوح قابل مشاهده است، ادامه این سفرها و بررسی مشکلات استان کرمان و رفع موانع مصوبات بجای مانده از دور اول و دوم سفر ضروری است.

با توجه به محور بودن فرهنگ در مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت و محرومیتهای شدید فرهنگی استان کرمان در بخشهای مختلف و لزوم افزایش اعتبارات و زیر ساختهای فرهنگی در استان کرمان بخصوص در مناطق محروم انجام این سفر و مصوبات آن بسیار ضروری است.

انجام طرحهای زیربنایی در مناطق جنوبی استان کرمان طی چهار سال گذشته و تشکیل ستاد راهبردی در جنوب کرمان این مناطق را در آستانه جهشی بزرگ قرار داده است زیرا این شهرستانها سالها به دلیل بی توجهی به واقع از شهرستانهای فراموش شده استان کرمان و حتی کشور محسوب می شدند که تشکیل ستاد راهبردی در دولت نهم این شهرستانها را از بن بست خارج کرد هر چند که اقدامات صورت گرفته نیز در مقابل حجم محرومیتها بسیار اندک است.

شاید بیشترین کسانی که در انتظار دور سوم سفر هیئت دولت به استان کرمان نیز هستند مردم همین مناطق هستند که در انتخابات ریاست جمهوری نیز آراء بسیار بالایی به دولت دهم دادند.

جیرفت سی و یکمین استان کشور

دلیل دیگر ثانیه شماری مردم جنوب کرمان بخصوص جیرفت برای سفر هیئت دولت احتمال فراوان اعلام استان شدن پنج شهرستان جنوبی کرمان به مرکزیت جیرفت به عنوان سی و یکمین استان کشور است که مقدمات آن نیز با استقلال بیش از نیمی از ادارات جنوب استان کرمان و استقرار ادارات کل در جنوب کرمان مهیا شده است.

نکته قابل توجه به در خصوص توقع مردم کرمان برای سفر هیئت دولت به استان کرمان مشارکت حداکثری در انتخابات و رای بالا به دولت دهم است که طبق آمار اولین استان در خصوص رای به دولت دهم محسوب می شود.

مردم استان کرمان نیز به دلیل اینکه با وجود لغو سفر رئیس جمهور به کرمان همچنان شاهد حصارکشی اطراف برخی محلهای اسکان هیئت دولت و جایگاه سخنرانی رئیس جمهور در مصلای کرمان هستند در انتظار سفر قریب القوع دولت به کرمان هستند.

کرمان از عقب ماندگی عمران شهری رنج می برد

یکی از شهروندان کرمانی با اشاره به مصوبات دور اول و دوم سفر هیئت دولت به کرمان به خبرنگار مهر در کرمان گفت: بسیاری از این مصوبات بخصوص در شهرستانها و مناطق محروم اجرایی شده است و تاثیر مطلوبی بر سطح زندگی جامعه گذاشته است اما برخی از مصوبات که اکثرا بزرگ و اشتغالزا نیز بوده اند هنوز بلاتکلیف هستند که در این راستا می توان به طرحهای پتروشیمی اشاره کرد.

وی گفت: یکی از مشکلات استان کرمان بیکاری جوانان است که انتظار داریم این مشکل با حضور هیئت دولت در استان کرمان و رفع مشکلات احتمالی مصوبات اشتغالزای باقیمانده از دور اول و دوم سفر برطرف شود.

وی خاطرنشان کرد: اجرای طرحها در شهرستانها محسوس تر است اما در شهری مانند کرمان که از عمران شهری مطلوبی برخوردار نیست مردم توقع دارند اقدامی قاطع در خصوص عمران شهری روی دهد.

این شهروند کرمانی افزود: خیابان اصلی شهر کرمان یکطرفه است، بافت قدیم شهر همچنان دست نخورده باقیمانده و چهره شهر نسبت به شهرهای همچون اصفهان، شیراز و حتی یزد که تا چندی پیش مانند کرمان بود بسیار عقب مانده است.

وی افزود: در سایر شهرها هر روز شاهد یک طرح جدید در راستای زیباسازی شهر و عمران شهری هستیم اما در کرمان حرکت و تحرک در عمران شهری همچنان مغفول مانده است و نیاز به بودجه و طرحهای اساسی دارد.

شمال کرمان نیز محروم است

یک شهروند کوهبنانی نیز در زمینه تاثیر سفرهای هیئت دولت به استان کرمان به خبرنگار مهر در کرمان می گوید: هر چند مصوبات هیئت دولت در استان موجب پویایی بیشتر مسئولان شد اما از سویی توقع مردم نیز بالا رفته است بخصوص در شهرستان محرومی همچون کوهبنان که کمتر به آن توجه شده است.

وی گفت: شهرستانهای شمالی استان کرمان نیز از محرومیت بالایی رنج می برند که می توان به کوهبنان در این خصوص اشاره کرد درحالیکه توجه ویژه دولت و استان به مناطق جنوبی استان کرمان معطوف شده است و کمتر اسمی از شهرستانی همچون کوهبنان، راور و حتی شهربابک برده می شود.

این شهروند کوهبنانی افزود: این شهرستان بخصوص در مسائل فرهنگی با کمبودهای شدیدی مواجه است و با توجه به فرهنگی بودن مصوبات دور سوم سفر از مسئولان می خواهیم در این خصوص اقدام کنند.

وی با اشاره به معدن خیز بودن کوهبنان گفت: از ابتدای سال جاری حوادث زیادی در معادن زغالسنگ استان در شهرستانهای جنوبی بخصوص معدن هشونی روی داده است که برای حل این مشکلات از دولت می خواهیم با حضور در منطقه از نزدیک وضعیت ایمنی، نوع استخراج، اشتغال و مسائل رفاهی کارگران را بررسی کنند.

وی اضافه کرد: مسئولان محلی استان باید در این سفر محرومیتهای منطقه شمال استان را همچون محرومیتهای مناطق جنوبی به دولت نشان دهند و فکری برای تحول در این مناطق بکنند.

مشکل کمبود آب پسته را تهدید می کند

یک شهروند رفسنجانی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ذهن همه مردم ایران در خصوص رفسنجان و شهرهای پسته خیز استان کرمان اینگونه نقش بسته است که رفسنجانی ها و شهر رفسنجان به دلیل وجود پسته هیچ مشکلی ندارند اما در واقع وجود همین پسته موجب ایجاد اختلاف طبقاتی شدید در رفسنجان شده است.

وی گفت: بسیاری از روستاها و بخشهای رفسنجان نیز دچار محرومیت هستند ضمن اینکه در خصوص مسائل فرهنگی نیز کمبودهایی در شهر رفسنجان نیز وجود دارد بطوریکه یک رفسنجانی برای رفتن به سینما باید به کرمان سفر کند.

این شهروند رفسنجانی افزود: در بخش پسته نیز با وجودیکه رفسنجان بخش عمده ای از پسته مصرفی جهان را تامین می کند و ارزآوری بالایی نیز برای کشور دارد با کمبود آب مواجه هستیم.

این شهروند رفسنجانی خاطرنشان کرد: در راستای حفظ این محصول کشاورزی مسئولان باید کشاورزان رفسنجانی را یاری کنند اما کمبود بارش باران و خشکسالی های پیاپی و کاهش کیفیت آب بخصوص در دشت رفسنجان این محصول را در خطر قرار داده است.

خشکسالی و سیل معضل کشاورزی جنوب

یک شهروند جیرفتی در جنوب استان کرمان نیز در خصوص وضعیت این شهرستان گفت: طی 10 سال گذشته کشاورزان جنوب کرمان با خشکسالی مواجه بودند اما در سال جاری با افزایش بارندگی ها شاهد بروز سیلاب بودیم که این مسئله نشان می دهد نیاز به توسعه طرحهای آبخیزداری در جنوب کرمان احساس می شود.

وی گفت: شغل اکثر مردم جنوب کرمان کشاورزی است و در این راستا باید توجه بیشتری به سازمانهای مربوط به بخش کشاورزی صورت گیرد چون سرمایه گذاری در این بخشها در نهایت منجر به شکوفایی اقتصاد این مناطق می شود.

وی با اشاره به استقرار ادارات کل در جیرفت و احتمال فراوان استان شدن جیرفت گفت: باید قبل از استان شدن جیرفت زیرساختهای لازم یک استان در این جیرفت و سایر شهرستانها جنوبی ایجاد شود.

این شهروند جنوب استان کرمان با اشاره به شهرستان شدن چندین بخش مختلف طی سال جاری در استان گفت: با وجودیکه این مناطق به شهرستان تبدیل شده اند اما زیرساختهای لازم در بسیاری از آنها هنوز ایجاد نشده است و باید به گونه ای برنامه ریزی شود که در صورت تاسیس استان جدید در جنوب کرمان این مشکل ایجاد نشود.

وی یکی دیگر از مشکلات جیرفت را عمران شهری این شهر دانست و گفت: امروز دیگر همه می دانند که جیرفت در آینده نزدیک به مرکز استان تبدیل می شود اما این شهر از نظر عمران شهری با مشکلات عدیده ای مواجه است بطوریکه این شهر کم جمعیت اکثرا با ترافیک شدید مواجه است.

وی در خصوص مسائل فرهنگی جنوب کرمان گفت: امیدواریم با راه اندازی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در جنوب کرمان فرهنگ شهرستانهای جنوبی متحول شود.

وی اضافه کرد: مردم جیرفت منتظر راه اندازی این اداره کل هستند چون فرهنگ زیربنای پیشرفت هر جامعه است.

بیکاری مهمترین مشکل شهرستانهای تازه تاسیس

یک شهروند فهرجی نیز با ابراز خوشنودی از شهرستان شدن فهرج گفت: امیدوارم شهرستان شدن فهرج موجب توسعه این شهرستان شود هرچند باید اول زیرساختها در این مناطق ایجاد می شد.

وی خاطرنشان کرد: با این وجود وضعیت زندگی مردم در این شهرستانها نسبت به قبل متحول شده است.

وی یکی از مشکلات عمده این شهرستان را بیکاری عنوان کرد و گفت: باید در خصوص ایجاد کارگاه ها و کارخانه ها در این شهرستان اقدام شود.

وی مشکل عمده این شهرستان را وقوع طوفانهای شن دانست و گفت: به دلیل کویری بودن منطقه با وزش باد شاهد بروز طوفان شن در این مناطق هستیم.

استان کرمان با 11 درصد مساحت کل کشور اما جمعیتی کم و پراکنده نیاز به توجه بیشتر مسئولان دارد که امیدواریم دور سوم سفر در این راستا تاثیرگذار باشد.