زمینه برای جذب جامعه به کتابخانه ها باید فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد جواد حسین زاده ظهر یکشنبه در کارگاه آموزشی سامانه آمار و سفارش کتاب در کرمان اظهار داشت: باید کتابداران و مسئولان کتابخانه ها، جهت و سمت و سوی برنامه خود را در راستای ایجاد زمینه ها و بسترهای لازم به منظور جذب بیشتر افراد به مطالعه و کتابخوانی و همچنین ارائه خدمات مفیدتر و سریعتر به مراجعان هدایت کند.

وی با مثبت ارزیابی کردن وضعیت کتابخانه های عمومی استان کرمان افزود: امروز که با تلاشهای صورت گرفته تا حدود زیادی کتابخانه ها از لحاظ امکانات و تجهیزات مجهز هستند.

مدیرکل امور کتابخانه های کرمان اضافه کرد: باید با برنامه ریزی هدفمند برای بهبود جایگاه کتاب و کتابخوانی در جامعه و در راستای چشم انداز 20 ساله نهاد کتابخانه های عمومی کشور گام برداشت.

حسین زاده گفت: در همین راستا سامانه الکترونیکی درخواست کتاب در کتابخانه های کرمان درحال اجرایی شدن است.

وی همچنین از اجرای سامانه الکترونیکی آمار تحت وب پرداخت در کتابخانه های عمومی کرمان خبرداد و گفت: نرم افزار مکانیزه آمار و اطلاعات کتابخانه مشتمل بر 250 فیلد اطلاعاتی می باشد و از سه ابزار فرم ساز، گزارش ساز و ساخت گردش کار برخوردار است که باید از ابتدای سال آینده آمار به صورت اینترنتی ارسال شود.

وی ادامه داد: کرمان یکی از استانهای پیشرو در اجرای طرح "کتاب من" در کشور می باشد که از طریق این طرح، درخواست مخاطبان کتابخانه های عمومی استان، به صورت آنلاین به اداره کل تامین منابع نهاد کتابخانه ها ارسال می شود.

