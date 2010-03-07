فوت شش نفر در اثر ابتلا به آنفلوانزای نوع A در آذربایجان شرقی

احمد کوشا در حاشیه کارگروه بهداشت و سلامت آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: این میزان فوتی معادل 3.6درصد از افرادی بودند که بیماری آنفلوآنزای آ در آنها به اثبات رسیده بود.
وی اظهار داشت: تاکنون بیش از یکهزار و 500 مورد نمونهبرداری از موارد مشکوک ابتلا به آنفلوآنزای نوع آ توسط مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستانهای آذربایجان شرقی به عمل آمده که از این تعداد 94 مورد مثبت قطعی گزارش شده است.
وی ادامه داد: تعداد موارد بستری آنفلوانزای نوع آ در آذربایجان شرقی با تشخیص محتمل آنفلوانزا 817 مورد بوده که اکثرا درمان شدهاند.
رئیس مرکز بهداشت آذربایجان شرقی افزود: از این تعداد 671 مورد نمونهبرداری شده و 69 مورد مثبت بوده است.
وی همچنین گفت: حدود 400 نمونه نیز از بیماری آنفلوانزای نوع آ از شهروندان استانهای آذربایجان غربی و اردبیل آزمایش انجام شده است.
کوشا درباره اقدامات انجام یافته در خصوص بیماری آنفلوانزای نوع آ در سطح آذربایجان شرقی نیز گفت: برای این منظور آموزش وسیع مردم با کمک آموزش و پرورش و صدا و سیمای مرکز استان همچنین سایر رسانههای دسته جمعی آغاز شده و نیز مراقبت مرزی و تشدید آن در ایام حج ادامه داشته و دارد.
وی، بستری و درمان بیماران مبتلا، راهاندازی کامل آزمایشگاه منطقهای آنفلوانزا، راهاندازی آزمایشگاه دوم در آزمایشگاه استان و آموزش کارکنان ادارات و دانشگاهها را از دیگر اقدامات موثر در پیشگیری از شیوع این بیماری عنوان کرد.
کوشا، مهمترین اقدام انجام یافته در استان را اجرای واکسیناسیون آنفلوانزای فصلی برای گروههای در معرض خطر و در ادامه واکسیناسیون بیماران پرخطر در روزهای آتی عنوان کرد.
رئیس مرکز بهداشت آذربایجان شرقی در ادامه خواستار تامین منابع مالی از محل منابع استانی برای هزینههای صورت گرفته در راستای ایجاد تعداد حداقل 50 تخت ایزوله نسبی تنفسی در شهرستانهای تبریز و مراغه شد.
وی همچنین خواستار تامین وسایل حفاظت فردی کارکنان شاغل در بخشهای بهداشت و درمان و نیز هزینههای آزمایشگاهی شد.
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