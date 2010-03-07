رأی افراد در انتخابات ریاست جمهوری نباید در جذب هیئت علمی موثر باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو در جلسه هیئت امنای دانشگاه علم و صنعت گفت: مسئولین دانشگاهها از هرگونه رفتار براساس وابستگی جناحی پرهیز کنند که این رفتارها قطعاً به ضرر مملکت و دانشگاه است.

وی با اشاره به اینکه وظیفه دانشگاهها کار امنیتی و انتظامی نیست، گفت: مدیریت در دانشگاهها باید پدرانه باشد و زمینه کارهای علمی و پژوهشی و امکان نقد و مناظره و تضارب آراء را برآورد و به جذب حداکثری بپردازد اما در عین حال با ترویج سکولاریسم، توهین به مقدسات و مقابله با نظام و ولایت فقیه که خط قرمز است طبق مقررات با قاطعیت برخورد کنند.

وزیر علوم گفت: رؤسا و مدیران دانشگاهها باید فضایی را ایجاد کنند که مدرسین دانشگاهها در فضای صمیمانه و دوستانه از هر نوع سلیقه سیاسی بتوانند کارهای علمی و پژوهشی خود را با همکاری یکدیگر پیش ببرند ضمنا دانشجویان نیز با هر گرایش سیاسی که دارند دانشگاه را محیطی صمیمی دانسته و با آرامش و طیب خاطر بتوانند با همکاری یکدیگر به فعالیتهای علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بپردازند.

وی اضافه کرد: تعامل دانشمندان و اعضای هیئت علمی با صنایع، سازمانها و انجام تحقیقات مورد نیاز آنها در ابعاد مختلف به نفع دانشگاه و کشور است زیرا علاوه بر حل مشکلات کشور، مقالات علمی نیز در فرآیند انجام پروژه استخراج خواهد شد و همچنین تعدادی از اساتید و دانشجویان نیز به عنوان همکار وارد حوزه های کاربردی کردن علم می شوند.

رئیس هیئت امناء دانشگاه علم و صنعت با اشاره به ضرورت همکاری مسئولین دانشگاهها در فراهم کردن حضور دانشمندان و اساتید در فعالیتهای پژوهشی و کاربردی اضافه کرد: دانشگاه و پژوهشگاه مکانی است که باید با آغوش باز دانشمندان و دانشجویان با ضریب هوشی بالا با هر نوع سلیقه سیاسی که قصد خدمت در چارچوب نظام را دارند جذب کنند به عبارتی دانشگاه نه تنها مکانی است برای پیوند علم و صنعت بلکه جایگاه مناسبی است برای تعامل سلیقه های متفاوت سیاسی بر مبنای عزت و اقتدار نظام که در چارچوب خانواده انقلاب تعریف شده اند.

وی تأکید کرد: یکی از وظایف دانشگاهها و پژوهشگاهها جذب متفکران و دانشمندان معتقد به نظام جمهوری اسلامی است تا با ارائه تسهیلات لازم استعدادهای بالقوه آنان را بالفعل سازد و نظام را از خدمات ارزشمند اعضای هیئت علمی و دانشجویانی که جزو اقشار فرهیخته و علاقه مند به کشور هستند بهره مند سازد.

وی افزود: نقد و مناظره موجب پویایی و نشاط محیط دانشگاهی است و مدیران دانشگاهها باید طوری فضا را تلطیف کنند که فعالیت‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در چارچوب منافع ملی و مصالح عمومی صورت پذیرد.

دانشجو با بیان اینکه در انجام فعالیتهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی باید خطوط قرمز رعایت شود گفت: خط قرمز ما حفظ مقدسات و ولایت پذیری و همان مواردی است که مقام معظم رهبری مشخص کرده اند.

وی با اشاره به ویژگیهای مورد نظر مقام معظم رهبری در خصوص اصول انقلاب یعنی اعتقاد به اسلام، رهنمودهای امام خمینی (ره)، قانون اساسی و آرمانهای انقلاب اسلامی گفت: هدف ما جذب حداکثری کسانی است که می خواهند به نظام و کشور خدمت کنند و این چهارچوب‌ها را رعایت می کنند.

وزیر علوم افزود: اضافه کردن به این شاخص ها و تنگ کردن دایره و خطوط قرمز نوعی تنگ نظری و جلوتر از ولی امر حرکت‌کردن است که حتما مردود بوده و نباید مد نظر باشد.