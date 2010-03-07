امضا تفاهمنامه حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست مبتلا به ایدز

مجید رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: تفاهم نامه ای میان معاونت پیشگیری و کمیته ایدز سازمان بهزیستی، معاونت اجتماعی این سازمان، وزارت رفاه و همچنین مرکز مدیریت بیماریهای واگیردار وزارت بهداشت منعقد شده و براساس این تفاهم نامه کودکان بی سرپرست و بد سرپرست مبتلا به ایدز تحت آموزش و درمان قرار می گیرند.

این مقام مسئول در سازمان بهزیستی تاکید کرد: این کودکان تحت آموزشهای مختلفی مانند مهارت زندگی، درمانی، تشخیصی و... قرار می گیرند.

رضازاده با اشاره به اینکه موج سوم بیماریهای ایدز از طریق روابط جنسی در راه است، گفت: بر همین اساس احتمال می رود تعداد کودکان مبتلا به ایدز از طریق روابط جنسی پرخطر نیز زیاد شود به همین دلیل انعقاد تفاهم نامه برای حمایت و رسیدگی و همچنین درمان این کودکان بسیار موثر است.