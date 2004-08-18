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۲۸ مرداد ۱۳۸۳، ۱۲:۱۱

خبرهايي از فرهنگسراها و خانه هاي فرهنگ تهران

خبرگزاري " مهر" - خبرهايي از برنامه هايي را كه خانه هاي فرهنگ و فرهنگسراها براي ايام تابستان پيش بيني كرده اند ، از نظر مي گذرد.

علم در آسمان ولايت در فرهنگسراي اقوام

* علم در آسمان ولايت عنوان برنامه اي است كه در 28 مرداد ماه ساعت 30/16 در محل فرهنگسراي اقوام به مناسبت ميلاد با سعادت حضرت امام محمد باقر (ع) با حضور تني چند از نخبگان علم رياضي و فيزيك و منتخبين المپيادهاي علمي برگزار مي شود .

تورهاي عكاسي

* فرهنگسراي اقوام دور جديد تورهاي عكاسي را برگزار كرده است ، اين برنامه در راستاي باز آفريني و انتقال فرهنگ كهن و اصيل ايراني به نسل آينده و تقويت هويت ملي اجرا مي شود .

نمايشگاه كاريكاتور

* خانه فرهنگ فدك در راستاي نهضت فرهنگي تابستان اقدام به برگزاري نمايشگاه خوشنويسي صرير، اجراي نمايش شاد و موزيكال ماهي هاي سه قلو ، نمايشگاه كاريكاتور با موضوع ترافيك شهري ، برگزاري مسابقات علمي ويژه كودكان ، مسابقه كتابخواني و نمايشگاه نقاشي رنگ روغن كرده است .اين برنامه 28 مرداد ماه برگزار مي شود .

* خانه فرهنگ مهاجر در راستاي نهضت فرهنگي تابستان ، نمايشگاهي از آثار هنري و دستي شامل گل چيني ، گل ژاپني و گل بلندر را  برگزار مي كند .
اين نمايشگاه تا 29 مرداد ماه داير است .

* خانه فرهنگ ميدان 16 ايستگاه نماز بخوانيد و هديه بگيريد و همچنين ايستگاه نقاشي را برگزار كرده است .
اين برنامه ها در 29 مرداد ماه در محل خانه فرهنگ ميدان 16 برگزار مي شود .

کد مطلب 104717

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