همایش پدافند غیر عامل در نیروی دریایی ارتش برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش یک روزه پدافند غیر عامل با هدف تاکید بر مولفه های پدافند غیر عامل در تمامی سطوح و تحقق فرامین مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا که در مورد اهمیت پدافند غیر عامل ترسیم شده بود با حضور سردار سرتیپ جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل، امیر دریادار دکتر سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش و جمعی از فرماندهان و مسئولان پدافند غیر عامل در نیروهای مسلح برگزار شد.

در این نشست امیر سیاری در ابتدای سخنانش توجه همگان را به فرمایشات مقام معظم رهبری جلب و تاکید کرد این خط مشی که فرماندهی کل قوا ایراد فرمودند باید سرلوحه همه ما فرماندهان و مسئولان باشد و در راستای تحقق فرامین معظم له و نیل بر فن آوری های نوین پدافندی گام های جدی تری برداریم و نیاز خود را در این زمینه تامین نماییم.

سیاری در ادامه گفت: پدافند غیر عامل در نیروی دریایی با سایر نیروها دو تفاوت عمده دارد که توجه خاص به آن حائز اهمیت است و آن عبارتست: 1- پدافند غیر عامل در دریا 2- پدافند غیر عامل در ساحل که در زمینه پدافند غیر عامل در ساحل اقدامات خوبی صورت گرفته است که جا دارد به پدافند غیر عامل در دریا نیز توجه خاصی شود.

همچنین سردار جلالی بر این همایش از پدافند غیر غامل به عنوان مکمل دافع اشاره کرد و گفت پدافند غیر عامل نجنگیدن نیست بلکه اتخاذ یک روش معقول در جلوگیری از پیشرفت تهدیدات است.

جلالی گفت: پدافند غیر عامل مدیریت کردن و کنترل کاهش آسیب پذیری و افزایش پایداری بدون استفاده از سلاح است زیر تهدیدات همواره ماهیتا فن آورانه و پویا و علمی است پس بایستی توجه ویژه ای پدافند غیر عامل داشت.