به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری پیرامون عملکرد مرکز هنرهای نمایشی رادیو در سال 88 و برنامه‌های آتی این مرکز با حضور محمود زنده‌نام مدیر مرکز و خبرنگاران ظهر امروز 16 اسفندماه برگزار شد.

زنده‌نام در این نشست با مرور عملکرد مرکز هنرهای نمایشی رادیو در سال 88 گفت: حدود یکسال از مدیریت من در این مرکز می‌گذرد. در این مدت سعی کردیم نمایشهایی با مضامین متفاوت برای شبکه‌های مختلف رادیویی تهیه کنیم. یکی از برنامه‌هایی که رادیو را شنیدنی‌تر می‌کند نمایش رادیویی است. علاوه بر آن یکی از دلایلی که باعث شده مخاطبان تلویزیون افزایش یابند تهیه و پخش مجموعه‌های تلویزیونی است. بنابراین مقوله نمایش هم باید در شبکه‌های رادیویی مورد توجه قرار بگیرد.

وی در ادامه افزود: علاوه بر افزودن بخشهای نمایشی شبکه‌های رادیویی تلاش کردیم شبکه‌هایی همچون سلامت، معارف، قرآن و گفتگو که بخش نمایشی نداشتند فعال شود. یکی دیگر از اقدامات ما تهیه نمایش‌های کوتاه بود. درواقع سعی کردیم نمایشهای فشرده تهیه کنیم تا مخاطب بهتر بتواند با آنها ارتباط برقرار کند. مسلماً هر چه بر ساعات نمایش افزوده شود شنوندگان بیشتر با آن مانوس می‌شوند و می‌توانیم پیامهای مختلف را منتقل کنیم. در مجموع مرکز هنرهای نمایشی رادیو امسال نسبت به سال گذشته دو برابر و نیم نمایش تولید کرد.

مدیر مرکز هنرهای نمایشی رادیو یکی از مشکلات اساسی برنامه‌های تلویزیون را فیلمنامه دانست و گفت: ما در نویسندگی و نمایشنامه‌نویسی ضعف داریم و معمولاً کمتر کسی پیدا می‌شود هم به فنون نویسندگی اشراف داشته باشد و هم به نمایشنامه‌نویسی. به همین دلیل سعی کردیم سردبیران خانم و آقا را گرد هم آوریم تا بتوانیم با کمک آنها نویسندگان خوب را شناسایی کنیم و با آنها قرارداد تحقیق و نگارش را ببندیم. امسال حدود 500 ساعت قرارداد تحقیق و نگارش بستیم.

زنده‌نام با اشاره به مجموعه "طنزآوران" که داریوش مودبیان این اثر را تهیه می‌کند گفت: این مجموعه برای اوائل سال آینده تهیه می‌شود. یکی دیگر از فعالیتهای آینده مرکز هنرهای نمایشی رادیو تهیه نمایش برای کودکان ونوجوانان است. به نظرم این قشر از جمعیت هم نیاز دارند تا برایشان نمایشهای مناسبی تهیه و پخش شود.

وی ادامه داد: در این باره با عمو پورنگ و گروه فیتیله هم صحبت کردیم و دوستان هم اظهار علاقه کردند. به نظرم نمایش یکی از ساختارهایی است که می‌توان بیشترین پیام را به کودکان منتقل کرد. امسال ما یک سی دی را طراحی کردیم که متاسفانه نتوانستیم آن را عرضه کنیم. در این سی دی علاقمندان به نمایش رادیویی می‌توانند یاد بگیرند چگونه یک اثر مکتوب را می‌توانند به نمایش رادیویی تبدیل کنند. امیدواریم این سی دی را سال آینده عرضه کنیم.

مدیر مرکز هنرهای نمایشی رادیو با اشاره به بهره بردن از بازیگران پیشکسوت گفت: از بازیگرانی همچون بهزاد فراهانی، حمید منوچهری و ... دعوت کردیم تا با مرکز فعالیت داشته باشند. همچنین در هفته‌های گذشته از 500 علاقمند به بازیگری در نمایش رادیویی تست گرفتیم. البته ما در این باره فراخوانی نداده بودیم و تنها از علاقمندان که بارها برای تست بازیگری به مرکز مراجعه کرده بودند، تست گرفتیم. هدف ما جذب نیروهای مختلف در بازیگری، افکتوری، نویسندگی و ... است. در واقع سعی داریم نیروهای مستعد را شناسایی کنیم.

زنده‌نام درباره راه‌اندازی شورای بازیگری گفت: این شورا را با حضور بازیگران پیشکسوت و جوان شکل دادیم تا بخش بازیگری ساماندهی شود. همچنین چهار هزار و 300 دقیقه نمایش رادیویی برای پخش از اول تا پایان فروردین‌ماه تهیه کرده‌ایم. میکائیل شهرستانی، صدرالدین شجره، بابک صفی‌خانی، سینا نیکوکار، شهلا نیساری و ... دوستانی هستند که مجموعه‌های مختلف نمایشی تهیه کردند که هنوز روی آنتن نرفته است، امیدواریم این نمایشها از شبکه‌ نمایش پخش شود. مجموعه "برادر ایام" و "توابین" هم آماده پخش برای ایام محرم و انقلاب است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر راه‌اندازی رادیو نمایش که بارها وعده آن از سوی معاونت صدا و مرکز هنرهای نمایشی رادیو داده شده گفت: ابتدا من احساس ترس برای تاسیس شبکه نمایش می‌کردم چرا که خلا زیادی در نیروی انسانی و ... داشتیم اما امسال توانستیم نمایشهای خوبی را تهیه کنیم. علاوه بر نمایشهای آماده، 30 هزار دقیقه متن‌ مکتوب برای تهیه نمایش داریم و با جذب نیروهای مستعد دیگر مشکلی در این باره نداریم. در واقع مرکز هنرهای نمایشی رادیو به شرط فراهم شدن شرایط مساعد فنی و فرکانس مشکلی به لحاظ نیرو و کار برای رادیو نمایش ندارد.

مدیر مرکز هنرهای نمایش رادیو گفت: با پیگیری مداوم ما رئیس سازمان صدا و سیما به صورت رسمی مرکز هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش را تعریف کرد. بنابراین مرکز هنرهای نمایش رادیو در صورت برطرف شدن مسائل فنی آمادگی راه‌اندازی این شبکه را در سال 89 دارد. شبکه نمایش، شبکه‌ای متفاوت و جذاب است و می‌تواند با مخاطبان ارتباط تنگاتنگ و خوبی داشته باشد.